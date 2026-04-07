Märkte heute
Samsung überrascht, Netflix-Upgrade und Broadcom-Deal
onvista · Uhr
Heute geht es um folgende Werte: Aurubis, MTU Aero Engines, Samsung, Vertical Aerospace, Ondas, Twilio, Dell, Seagate, Western Digital, Netflix und Broadcom.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Samsung: Zahlen setzen neue Maßstäbe
Die Samsung-Prognose sorgt für Aufmerksamkeit – ein Segment entwickelt sich besonders dynamisch. Doch wie stabil ist dieser Trend wirklich?
Netflix: Neues Vertrauen der Analysten
Ein großes Upgrade bringt frische Fantasie. Steht die Netflix-Aktie vor einer neuen Phase – oder bleibt Skepsis angebracht?
Broadcom: Schlüsselrolle im KI-Ökosystem
Ein erweiterter Deal rückt Broadcom stärker in den Mittelpunkt der KI-Infrastruktur. Welche Chancen ergeben sich daraus?
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Novo Nordisk, Pfizer und SanofiDividende plus Wachstum: So sehe ich diese Pharma-Titelheute, 10:53 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Inflation, Aktien, AnleihenWas J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetheute, 08:20 Uhr · onvista
Auswertung des Euro Stoxx 50Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendgestern, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista