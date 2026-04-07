Märkte heute

Samsung überrascht, Netflix-Upgrade und Broadcom-Deal

onvista · Uhr

Heute geht es um folgende Werte: Aurubis, MTU Aero Engines, Samsung, Vertical Aerospace, Ondas, Twilio, Dell, Seagate, Western Digital, Netflix und Broadcom.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Samsung: Zahlen setzen neue Maßstäbe

Die Samsung-Prognose sorgt für Aufmerksamkeit – ein Segment entwickelt sich besonders dynamisch. Doch wie stabil ist dieser Trend wirklich?

Netflix: Neues Vertrauen der Analysten

Ein großes Upgrade bringt frische Fantasie. Steht die Netflix-Aktie vor einer neuen Phase – oder bleibt Skepsis angebracht?

Broadcom: Schlüsselrolle im KI-Ökosystem

Ein erweiterter Deal rückt Broadcom stärker in den Mittelpunkt der KI-Infrastruktur. Welche Chancen ergeben sich daraus?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Netflix
Broadcom
MTU Aero Engines
Western Digital
Samsung
Ondas
Aurubis
Dell
Samsung SDI
Twilio
VERTICAL AEROSPACE

Das könnte dich auch interessieren

Novo Nordisk, Pfizer und Sanofi
Dividende plus Wachstum: So sehe ich diese Pharma-Titelheute, 10:53 Uhr · onvista
Dividende plus Wachstum: So sehe ich diese Pharma-Titel
Videoanalyse 31.03.2026
Wieso ich den Micron-Crash für übertrieben halte31. März · onvista
Wieso ich den Micron-Crash für übertrieben halte
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetheute, 08:20 Uhr · onvista
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendgestern, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista
Alle Premium-News