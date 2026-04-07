Samsung überrascht, Netflix-Upgrade und Broadcom-Deal

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Samsung: Zahlen setzen neue Maßstäbe

Die Samsung-Prognose sorgt für Aufmerksamkeit – ein Segment entwickelt sich besonders dynamisch. Doch wie stabil ist dieser Trend wirklich?

Netflix: Neues Vertrauen der Analysten

Ein großes Upgrade bringt frische Fantasie. Steht die Netflix-Aktie vor einer neuen Phase – oder bleibt Skepsis angebracht?

Broadcom: Schlüsselrolle im KI-Ökosystem

Ein erweiterter Deal rückt Broadcom stärker in den Mittelpunkt der KI-Infrastruktur. Welche Chancen ergeben sich daraus?