TAGESVORSCHAU: Termine am 7. April 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. April

 
TERMINE UNTERNEHMEN
14:00 DEU: Gea Group, Q1 Pre Close Call

TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Öffentlichen Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse),
Jahr 2025
08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 DEU: Sentix-Index 4/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig)
21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26

SONSTIGE TERMINE
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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