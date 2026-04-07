TAGESVORSCHAU: Termine am 8. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. April

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 Call) 08:00 GBR: Shell, Q1 Trading Statement 08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung 11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung 12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen 15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung 15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung USA: FedEx, Freight Investor Day FRA: Michelin, Pre-Close Call Q1/26 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26 01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 1/26 08:00 DEU: Destatis: Relaunch Dashboard Konjunktur 08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26 08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26 08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26 11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 17./18.3.26 SONSTIGE TERMINE 18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover USA: Nato-Generalsekretär Rutte trifft sich in Washington mit US-Präsident Donald Trump

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