Tote bei Schusswechsel vor israelischem Konsulat in Istanbul

(Durchgehend ⁠neu)

Istanbul, 07. Apr (Reuters) - Bei einem längeren Schusswechsel vor dem Gebäude des israelischen Konsulats in Istanbul sind am Dienstag mindestens zwei Angreifer getötet worden. ‌Ein weiterer wurde schwer verletzt, wie aus Medienberichten und Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters hervorgeht. ⁠Zudem seien ⁠zwei Polizisten verletzt worden, berichteten Medien. Der Vorfall ereignete sich direkt vor einem Hochhaus im Finanzviertel der türkischen Metropole, in dem die diplomatische Vertretung untergebracht ist.

Auf Reuters-Videoaufnahmen ‌war zu sehen, wie Polizisten ‌ihre Waffen zogen und in Deckung gingen. Der Schusswechsel dauerte mindestens zehn Minuten an. Eine ⁠Person war blutüberströmt. Weiteres Material zeigte einen mutmaßlichen ‌Angreifer, der sich zwischen ⁠geparkten weißen Polizeibussen bewegte. Er feuerte über mehrere Minuten hinweg mit einem Schnellfeuergewehr und einer Handfeuerwaffe. Auf nahegelegenen Straßen ‌und Grünflächen lagen ⁠zwei Leichen.

Seit Beginn des Krieges ⁠zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 gibt es in der Umgebung des Konsulats eine starke bewaffnete Polizeipräsenz. Aktuell seien jedoch keine israelischen Diplomaten in der Türkei stationiert, sagte ein Insider.

(Bericht von Emin Caliskan und Bulent UstaBearbeitet ⁠von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)