UN-Hochkommissar: Trumps Drohung gegen den Iran 'widerlich'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

GENF (dpa-AFX) - Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, warnt nach den jüngsten US-Drohungen gegen den Iran vor schweren Völkerrechtsverletzungen. Er verurteile insbesondere die Drohungen, eine ganze Zivilisation auszulöschen und zivile Infrastruktur anzugreifen, sagte der österreichischen UN-Diplomat in Genf. "Das ist widerlich", meinte er nach entsprechenden Aussagen von US-Präsident Donald Trump.

Die Umsetzung solcher Drohungen komme schwersten Völkerrechts-Verbrechen gleich, warnte Türk in seiner Stellungnahme, ohne das US-Staatsoberhaupt explizit zu nennen. Der Hochkommissar kritisierte jedoch nicht nur Trump. Er verurteilte "die Flut hetzerischer Rhetorik" von allen Kriegsparteien, die in den letzten Wochen in dem Konflikt zu hören gewesen sei.

Türk verlangte einen sofortigen Stopp von Drohungen gegen Zivilisten. Er forderte internationale Bemühungen, um die Lage im Nahen und Mittleren Osten zu deeskalieren./al/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

1,5 Billionen Dollar im kommenden Jahr
USA sollen mehr Geld für Verteidigung ausgeben03. Apr. · dpa-AFX
Kampfflugzeuge fliegen in Formation.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetheute, 08:20 Uhr · onvista
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendgestern, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista
Alle Premium-News