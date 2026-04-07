US-Investor Ackman bietet 56 Milliarden Euro für Universal Music

Der US-Investor Bill Ackman will den weltgrößten Musikkonzern Universal Music Group für rund 55,75 Milliarden Euro übernehmen. Seine Investmentfirma Pershing Square habe am Dienstag ein entsprechendes unverbindliches Angebot unterbreitet, teilte ‌sie mit. Die Offerte aus Barmitteln und Aktien bewerte Universal Music mit 30,40 Euro je Aktie. Dies entspricht einem ⁠Aufschlag von ⁠78 Prozent auf den letzten Schlusskurs von 17,10 Euro. Universal Music Group (UMG), das größte der drei Major-Label neben Sony Music und Warner Music, hat unter anderem Künstler wie Taylor Swift, BTS oder Billie Eilish unter Vertrag.

Den Plänen ‌zufolge sollen die UMG-Aktionäre für jedes ‌ihrer Papiere 5,05 Euro in bar sowie 0,77 Aktien einer neuen Gesellschaft erhalten. Das Management von UMG habe hervorragende Arbeit geleistet ⁠und eine erstklassige Künstlerriege aufgebaut, sagte Pershing-Chef Ackman. Dennoch habe ‌sich der Aktienkurs von UMG ⁠schlecht entwickelt. Als Gründe nannte Pershing Square unter anderem die Unsicherheit über den 18-prozentigen Anteil der Bolloré-Gruppe sowie eine verschobene US-Börsennotierung.

Im frühen Tradegate-Handel erreichte die Aktie in der Spitze 27,01 Euro, notiert aktuell jedoch unterhalb von 19 Euro. Das entsprach zwischenzeitlich einem Aufschlag von rund 40 Prozent. Auf dem aktuellen Niveau liegt das Papier noch etwa zehn Prozent über dem Schlusskurs von Gründonnerstag.

Im Zuge der Transaktion soll UMG ‌mit dem Börsenmantel Pershing Square ⁠SPARC Holdings verschmolzen werden. Die ⁠daraus entstehende "New UMG" soll als Unternehmen im US-Bundesstaat Nevada an der New Yorker Börse notiert werden. Durch den Schritt würden 17 Prozent der ausstehenden UMG-Aktien eingezogen, während die Bonität des Konzerns auf Investment-Niveau erhalten bliebe. Pershing Square rechnet mit einem Abschluss der Übernahme bis zum Jahresende.