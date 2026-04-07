US-Investor bietet 56 Milliarden Euro für Universal Music

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Milliardenübernahme

Wilmington/Hilversum (dpa) - Der US-Investor Bill Ackman will den weltgrößten Musikkonzern Universal Music Group (UMG) für rund 56 Milliarden Euro übernehmen. Ein entsprechendes Übernahmeangebot unterbreitete Ackmans Investmentgesellschaft Pershing Square.

Die Universal Music Group hat eine breite Palette von Künstlern unter Vertrag mit Stars wie Taylor Swift, Lady Gaga oder Billie Eilish sowie deutsche Künstler wie Clueso. Neben Universal Music gehören Warner Music und Sony Music zu den drei verbliebenen großen Musikkonzernen, die als Majorlabels bezeichnet werden.

Das Angebot von Pershing Square umfasst eine Kombination aus Bar-Komponente und neuen UMG-Aktien. Insgesamt würde sich damit eine Bewertung von rund 30,40 Euro je Aktie ergeben. Aktuell liegt der Kurs von UMG bei knapp 19 Euro. Bezogen auf die Notierung zum 2. April bedeutet das Angebot eine Prämie von 78 Prozent.

Der aktivistische Investor Ackman hatte die Investmentgesellschaft Pershing Square im Jahr 2004 gegründet und führt diese. Die Firma ist an zahlreichen großen US-Unternehmen beteiligt, darunter auch Universal Music sowie Uber, Amazon und Alphabet.

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