Verhaltener Start in die neue Handelswoche
Zum Wochenauftakt präsentiert sich der Aktienmarkt insgesamt verhalten. Der DAX startet leicht schwächer in den Handel, auch der Euro Stoxx 50 notiert moderat im Minus. Die US‑Leitindizes werden vorbörslich leicht im Plus erwartet. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel nahezu unverändert.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht weiterhin der seit Wochen andauernde Iran‑Krieg. Das Ultimatum von US‑Präsident Donald Trump an Teheran zur Öffnung der Straße von Hormus läuft in der Nacht zu Mittwoch aus und sorgt an den Märkten für erhöhte Nervosität. Die Meerenge gilt als zentrale Energieader für den globalen Öl‑ und Gastransport, entsprechend reagieren die Rohstoffmärkte sensibel. Parallel richtet sich der Blick der Investoren heute auf die US‑Konjunkturdaten aus dem Dienstleistungssektor, die Hinweise auf die Belastbarkeit der weltgrößten Volkswirtschaft liefern sollen. Insgesamt prägen Inflations‑ und Wachstumsrisiken weiterhin die Agenda des Handelstags.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Die Rheinmetall Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn fester und zählt zu den auffälligeren Werten im Handel. Vor dem Hintergrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen rücken Rüstungswerte erneut verstärkt in den Fokus der Investoren. Das gestiegene Handelsinteresse unterstreicht die Suche vieler Anleger nach Titeln, die von einer verschärften sicherheitspolitischen Lage profitieren könnten.
Siemens Healthineers steht nach einer Kurszielsenkung durch Goldman Sachs unter Druck. Im Vorfeld der Berichtssaison verweist die Bank auf ein herausforderndes Umfeld im Diagnostikgeschäft. Zudem bleibt das Thema einer möglichen Anteilsreduktion durch Siemens ein Belastungsfaktor.
Die MTU Aero Engines Aktie setzt ihre jüngste Stabilisierung fort. Rückenwind kommt von einer positiven Einschätzung durch Kepler Cheuvreux, die trotz eines gesenkten Kursziels weiteres Erholungspotenzial signalisiert. Der Titel zählt damit zu den auffälligeren Industriewerten des Tages.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UN402F
|9,22
|24001,024223 Punkte
|25,52
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN43W7
|11,01
|22074,591607 Punkte
|21,22
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4ZBP
|16,71
|21490,483836 Punkte
|13,65
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4ZAZ
|19,05
|21238,519232 Punkte
|11,94
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN5RRE
|12,50
|21906,732456 Punkte
|18,33
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.04.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|BP PLC
|Call
|UG1XQW
|0,43
|600,00 GBp
|8,29
|17.06.2026
|Allianz SE
|Call
|UN09KV
|0,25
|440,00 EUR
|14,57
|16.09.2026
|Meta Platforms Inc.
|Call
|HD27RR
|2,52
|600,00 USD
|8,79
|17.06.2026
|Boeing Co./The
|Put
|HD6XT9
|0,83
|200,00 USD
|7,22
|17.06.2026
|Boeing Co./The
|Call
|UN231W
|0,49
|240,00 USD
|10,53
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.04.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UG6H7S
|1,93
|24711,996112 Punkte
|15
|Open End
|DAX®
|Long
|UG9VDL
|1,02
|21626,567021 Punkte
|15
|Open End
|DAX®
|Short
|UN6BRW
|1,07
|23939,686726 Punkte
|30
|Open End
|Siemens Energy AG
|Short
|UN6QYA
|13,69
|159,68 EUR
|15
|Open End
|Novo Nordisk A/S
|Long
|UG8MLU
|2,52
|24,45315 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.04.2026; 10:00 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen