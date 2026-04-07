Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet

Das erste Quartal des Jahres 2026 an der Börse war sehr turbulent: Insbesondere der Krieg im Iran hat Verwerfungen ausgelöst. Die Angst vor Inflation ließ die Renditen von Anleihen sprunghaft steigen und brachte auch Aktienkurse unter Druck. Der Goldpreis startete zwar mit einer starken Rally ins Jahr, schwankte aber zuletzt heftig. Vom "Krisenmetall", das profitiert, wenn am Markt die Sorgen dominiert, war zuletzt wenig zu sehen.

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