Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet
onvista · Uhr
Die deutsche Dependance der US-Bank hat Anfang April wieder einen größeren Ausblick für die Kapitalmärkte veröffentlicht. Wir fassen die wichtigsten Punkte für dich zusammen.
Quelle: PHOTOCREO Michal Bednarek/Shutterstock.com
Das erste Quartal des Jahres 2026 an der Börse war sehr turbulent: Insbesondere der Krieg im Iran hat Verwerfungen ausgelöst. Die Angst vor Inflation ließ die Renditen von Anleihen sprunghaft steigen und brachte auch Aktienkurse unter Druck. Der Goldpreis startete zwar mit einer starken Rally ins Jahr, schwankte aber zuletzt heftig. Vom "Krisenmetall", das profitiert, wenn am Markt die Sorgen dominiert, war zuletzt wenig zu sehen.
Weiterlesen mit onvista Plus
Dein Vorsprung an der Börse
Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte
- Trading-Setups & Investmentideen von Experten
- Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar
- Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
- Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Aktienmarkt fällt wiederFriedenshoffnung schwindet - Börsenrally findet jähes Ende02. Apr. · Reuters
Dax Tagesrückblick 02.04.2026Kursverluste abgemildert – Deutsche-Börse-Aktie gewinnt02. Apr. · onvista
Premium-Beiträge
Auswertung des Euro Stoxx 50Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschendgestern, 06:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista