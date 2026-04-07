Inflation, Aktien, Anleihen

Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartet

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Die deutsche Dependance der US-Bank hat Anfang April wieder einen größeren Ausblick für die Kapitalmärkte veröffentlicht. Wir fassen die wichtigsten Punkte für dich zusammen.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
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Quelle: PHOTOCREO Michal Bednarek/Shutterstock.com

Das erste Quartal des Jahres 2026 an der Börse war sehr turbulent: Insbesondere der Krieg im Iran hat Verwerfungen ausgelöst. Die Angst vor Inflation ließ die Renditen von Anleihen sprunghaft steigen und brachte auch Aktienkurse unter Druck. Der Goldpreis startete zwar mit einer starken Rally ins Jahr, schwankte aber zuletzt heftig. Vom "Krisenmetall", das profitiert, wenn am Markt die Sorgen dominiert, war zuletzt wenig zu sehen. 

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