AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Börse und K+S schwach - Kriegsgewinner unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im sehr starken Gesamtmarkt nach der Waffenruhe im Iran-Krieg sind die Aktien der Deutsche Börse und von K+S am Mittwoch als Schlusslichter in Dax und MDax aufgefallen.

Beide hatten in den rund sechs Wochen Iran-Krieg zu den Profiteuren gezählt. Die Papiere des Eschborner Börsenbetreibers gewannen zwischenzeitlich mehr als 11 Prozent an Wert, die des Kasseler Düngemittelherstellers sogar ein Viertel. Letztere radierten das Kriegs-Plus mit zweistelligem Kursverlust zur Wochenmitte nun komplett aus.

Im Zuge des Kriegs waren die Düngemittelpreise zuletzt sprunghaft gestiegen. Dies liegt insbesondere am hohen Energiebedarf der Herstellung - und den ebenfalls massiv gestiegenen Energiepreisen. Für Verwerfungen sorgte die Sperrung der Straße von Hormus durch den Iran. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Handelswege - nicht nur für Öl und Gas, sondern auch Düngemittel aus Katar, Saudi-Arabien, Bahrain und Oman.

Die Deutsche Börse profitierte derweil neben den starken Schwankungen am Aktienmarkt insbesondere über ihre Tochter EEX auch vom Geschehen an der Energiebörse./ag/jha/