ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 150 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Martin Comtesse sprach am Mittwoch von einem insgesamt "konstruktiven Start" ins Jahr für die Online-Apotheke, vor allem angesichts der Stimmung seit dem Ausblick im März. Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten setzten den positiven Trend vom zweiten Halbjahr 2025 fort./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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