ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Shell auf 4000 Pence - 'Sector Perform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Shell von 3700 auf 4000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen für den Ölkonzern an den Zwischenbericht an. Seine langfristigen Annahmen für Öl der Sorte Brent stiegen nun auf 80 Dollar je Fass von zuvor 70 Dollar, schrieb er am Mittwoch./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 06:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 06:20 / EDT
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