Neues Depot-Angebot

Angriff auf die Billig-Broker: Warum das neue comdirect Pure Depot die Branche aufmischt

onvista · Uhr
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Das Comdirect-Logo auf einem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/Timon

Ist das neue comdirect Pure Depot* der entscheidende Angriff auf Trade Republic, Scalable & Co.? Mit dem Start dieses neuen App-only-Brokerage-Modells geht die comdirect einen mutigen Schritt: Sie kombiniert die Preisstruktur moderner Trading-Apps mit der Infrastruktur und dem Service einer etablierten Direktbank. Wir haben das Angebot im Detail geprüft.

Das Wichtigste in Kürze

  • Depotführung: Null Euro (dauerhaft und ohne Bedingungen)
  • Orderkosten: Ein Euro pro Trade (zuzüglich gegebenenfalls marktüblicher Spreads, Zuwendungen und zusätzlicher Entgelte)
  • Service: 24/7 erreichbarer Kundensupport
  • ETF- & Aktien-Sparpläne: Null Euro Orderentgelt
  • Handelsplatz: Ausschließlich über gettex
  • Nutzung: Ausschließlich per Smartphone-App
  • Upgrade: Wechsel ins klassische Vollbroker-Modell jederzeit möglich

Was ist das comdirect Pure Depot?

Das Pure Depot* ist ein bewusst reduziertes Depot-Modell. Es konzentriert sich auf die wesentlichen Anlageklassen, die für den langfristigen Vermögensaufbau entscheidend sind. Die Verwaltung und der Handel erfolgen dabei vollständig mobil über die comdirect-App.

Zum Pure Depot*

Handelbares Wertpapierangebot

Trotz der Fokussierung bleibt die Wertpapier-Auswahl groß. Das Angebot umfasst:

  • Rund 8.100 Aktien (davon ca. 1.000 sparplanfähig)
  • Über 3.000 ETFs (über 2.000 als Sparplan für 0 €)
  • Etwa 16.000 Anleihen

Wichtig zu wissen: Klassische, aktiv gemanagte Fonds oder Derivate (wie Optionsscheine oder Zertifikate) sind in diesem Modell nicht handelbar. Zudem ist der Handel strikt auf den Handelsplatz gettex limitiert. Ein Handel über Xetra oder anderen Börsenplätze ist nicht möglich.

Strategischer Vorteil: Sicherheit und Upgrade-Option

Ein markanter Unterschied zu vielen Neobrokern ist die Einbindung des Kundensupport, der bei technischen Fragen oder Problemen jederzeit erreichbar ist – ein Punkt, an dem viele Neobroker sparen. Zudem ist das Pure Depot keine Sackgasse. Sollten sich deine Ansprüche als Anleger ändern – etwa, weil du Analyse-Tools am Desktop nutzen oder mit Derivaten handeln möchtest – ist ein Upgrade in das umfassende (und teurere) comdirect-Depot* möglich.

Für wen eignet sich das Modell?

Das Pure Depot* richtet sich an:

  • Einsteiger & Sparplan-Investoren: Die einfache Struktur und kostenlose Sparpläne machen den Start leicht.
  • Mobile-First-Nutzer: Wer seine Finanzen per Smartphone regelt, wird die schlanke Nutzung via App schätzen.
  • Sicherheitsorientierte Anleger, denen der Hintergrund einer großen deutschen Bank  und persönlicher Support wichtig sind.

Weniger geeignet ist das Modell für aktive Trader, die maximale Handelsplatz-Auswahl benötigen oder komplexe Strategien mit Hebelprodukten verfolgen. Hier eignet sich das umfassendere Depotangebot der comdirect* besser.

Fazit

Mit einem Euro Orderkosten und ohne Depotführungsentgelt erfüllt das comdirect Pure Depot* die zentralen Kriterien der Neobroker-Welt. Besonders ist die Kombination mit dem gewohnten Banken-Service und 24/7 Kundensupport, der dieses Angebot von klassischen Neobrokern unterscheidet. Ob das Modell zu dir passt, hängt von deiner Strategie ab: Wer kostengünstig investieren möchte, ohne auf die Sicherheit einer etablierten Bank zu verzichten, findet hier ein Einstiegsangebot.

Zum Pure Depot*

* Disclaimer: Dieser Artikel dient der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Stand der Daten: April 2026.

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