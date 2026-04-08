BankM AG: Ein Börsengang für alle Investoren



EQS-Media / 08.04.2026 / 08:55 CET/CEST



BankM AG: Ein IPO für alle Investoren

Interessen von institutionellen Investoren und Privatanlegern ausgewogen berücksichtigen

Zeichnungsbox plus Direktzeichnungstool sollen breiten Zugang ermöglichen

Hohe Retail-Beteiligung angestrebt

Frankfurt, 8. April 2026 – Für den geplanten Börsengang der electrovac AG hat die BankM AG als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner ein Emissionskonzept entwickelt, das neben Institutionellen Investoren auch Privatanleger signifikant berücksichtigen soll. Im Rahmen einer Privatplatzierung und eines Öffentlichen Angebots möchte der Technologieführer für hermetische Gehäuse Nettoerlöse von rund EUR 30 Mio. erzielen. Zusätzlich soll die Transaktion bestehende Aktien umfassen. Erklärtes Ziel ist es, den Retail als Ganzes in einer Höhe zu berücksichtigen, dass sich für die einzelnen Zeichner im Rahmen des Öffentlichen Angebots eine attraktive Zuteilungsquote ergibt.

„Wir freuen uns sehr, dass die Zahl der Privatanleger in Deutschland steigt und es aktuell wieder Börsengänge mittelständischer Unternehmen gibt. Beide Trends möchten wir zusammenbringen, damit das „P“ ein echter Bestandteil im IPO wird. Durch den Einsatz mehrerer Zeichnungsoptionen streben wir eine breite Zugangsmöglichkeit an und unser Research wird für Privatanleger kostenfrei zugänglich sein, um informierte Entscheidungen zu ermöglichen“, erklärt BankM-Vorstand Thomas Stewens die Kernidee.

Aktuell sind Privatanleger bei Börsengängen darauf angewiesen, dass ihre depotführende Bank Teil des Konsortiums ist oder über eine Anbindung an die Zeichnungsbox der Deutsche Börse AG verfügt. Für den electrovac-IPO wird deshalb zusätzlich eine direkte Zeichnungsoption auf der Webseite der Emittentin geschaffen. Über ein integriertes Zeichnungstool können Interessenten dort mit Beginn der Zeichnungsperiode ihre Orders eingeben. Unabhängig vom genutzten Zeichnungstool sollen alle privaten Orders in signifikantem Umfang bedient werden. Details zu den Zeichnungsmöglichkeiten werden im Rahmen der weiteren IPO-Vorbereitungen zu gegebener Zeit veröffentlicht.







Über die BankM AG:

Zukunftsfähige Finanzierungsstrukturen gestalten, nachhaltige Investitionen ermöglichen. Seit dem Jahr 2007 ist dies das Ziel der BankM AG (Frankfurt am Main). Mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team gehört BankM im KMU-Segment zu den führenden Anbeitern in den Bereichen Wertpapiertechnik, Mittelstandsanleihen und Designated Sponsoring. Das breite Dienstleistungsspektrum umfasst zudem die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, Research, Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory sowie Venture Capital, Private Equity und M&A.

Kontakt:

Thomas Stewens

Vorstand

BankM AG

Baseler Str. 10

60329 Frankfurt

Germany

Tel.: +49 (0) 69 71 91 838-10

Fax: +49 (0) 69 71 91 838-50

e-mail: pr@bankm.de

Internet: www.bankm.de

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Emittent/Herausgeber: BankM AG

Schlagwort(e): Finanzen

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