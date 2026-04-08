W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Bayer - 200-Wochen-Linie als Stabilisator

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

200-Wochen-Linie als Stabilisator

Innerhalb von drei Wochen scharfer Korrekturbewegung fiel die Bayer-Aktie von fast 50 EUR auf gut 35 EUR zurück. Damit kam es unter dem Strich zu einem lehrbuchmäßigen Rücksetzer an das Hoch von Anfang 2024 bei 36,08 EUR. Nach diesem Pullback arbeitet der Titel in den letzten Wochen an einer Stabilisierung. Der langfristige Durchschnitt der letzten 200-Wochen (akt. bei 37,49 EUR) liefert dabei eine wichtige Hilfestellung. Für mehr als die diskutierte Bodenbildung ist ein Anstieg über die Hochs der letzten Wochen bei gut 40 EUR notwendig. Ein Sprung über die angeführten Hürden besitzt den zusätzlichen Charme, dass im Erfolgsfall im Tagesbereich eine kleine Bodenbildung abgeschlossen wäre. Deren Anschlusspotenzial lässt sich auf rund 5 EUR taxieren, sodass dann die Tiefs von 2021/22 bei 44/46 EUR wieder in den Fokus rücken. Übergeordnet greift dem Titel zudem die große, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation seit 2024 unter die Arme. Unter Money Management-Aspekten bietet sich – je nach Risikoneigung – entweder die o. g. langfristige Glättung oder aber die Haltezone bei 36/35 EUR als Stop-Loss an.

Bayer (Weekly)

Chart Bayer
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bayer

Chart Bayer
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bayer

Das könnte dich auch interessieren

Evotec profitiert von Tubulis-Übernahmegestern, 13:34 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetgestern, 08:20 Uhr · onvista
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschend06. Apr. · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista
Alle Premium-News