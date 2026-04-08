Bayer - 200-Wochen-Linie als Stabilisator

Innerhalb von drei Wochen scharfer Korrekturbewegung fiel die Bayer-Aktie von fast 50 EUR auf gut 35 EUR zurück. Damit kam es unter dem Strich zu einem lehrbuchmäßigen Rücksetzer an das Hoch von Anfang 2024 bei 36,08 EUR. Nach diesem Pullback arbeitet der Titel in den letzten Wochen an einer Stabilisierung. Der langfristige Durchschnitt der letzten 200-Wochen (akt. bei 37,49 EUR) liefert dabei eine wichtige Hilfestellung. Für mehr als die diskutierte Bodenbildung ist ein Anstieg über die Hochs der letzten Wochen bei gut 40 EUR notwendig. Ein Sprung über die angeführten Hürden besitzt den zusätzlichen Charme, dass im Erfolgsfall im Tagesbereich eine kleine Bodenbildung abgeschlossen wäre. Deren Anschlusspotenzial lässt sich auf rund 5 EUR taxieren, sodass dann die Tiefs von 2021/22 bei 44/46 EUR wieder in den Fokus rücken. Übergeordnet greift dem Titel zudem die große, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation seit 2024 unter die Arme. Unter Money Management-Aspekten bietet sich – je nach Risikoneigung – entweder die o. g. langfristige Glättung oder aber die Haltezone bei 36/35 EUR als Stop-Loss an.

Bayer (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bayer

Quelle: LSEG, tradesignal²

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