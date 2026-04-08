Kryptowährung

Bitcoin gibt nach Feuerpause-Ankündigung leicht nach - vorher deutlich im Plus

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: onvista

Der Bitcoin hat nach der angekündigten Feuerpause zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten einen kleinen Teil seiner zuvor erzielten Gewinne am Mittwoch wieder abgegeben. Die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt kostete am Morgen auf der Handelsplattform Bitstamp 71.660 US-Dollar und damit deutlich mehr als noch am Dienstagnachmittag. Kurz vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran war der Preis bis auf fast 73.000 Dollar geklettert und hatte damit den höchsten Stand seit Mitte März erreicht.

Der Bitcoin hat seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar um fast zehn Prozent zugelegt, dabei waren die Schwankungen der sonst so stark volatilen Anlageklasse vergleichsweise gering. Trotz der Erholung in den vergangenen Wochen kostet der Bitcoin aber rund ein Fünftel weniger als Ende 2025.

Dabei pendelte der Bitcoin zwischen fast 98.000 Dollar Mitte Januar und 60.000 Dollar Anfang Februar. Am volatilen Kryptomarkt kommt es immer wieder zu kräftigen Bewegungen. Sie machen die hohen Risiken deutlich, die mit dem Kauf von Kryptowährungen verbunden sind.

2025 hatte der Bitcoin um rund sechs Prozent nachgegeben. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt. Seit dem Rekordhoch im Oktober vergangenen Jahres von mehr als 126.000 Dollar fiel der Kurs um mehr als 40 Prozent.

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