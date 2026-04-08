Dax dürfte um über fünf Prozent anspringen - Jubel um Waffenstillstand

Der Dax dürfte zur Wochenmitte mit einem massiven Kurssprung eröffnen - dank der Einigung zwischen den USA und dem Iran in letzter Minute. Die Ölpreise brachen unterdessen am Mittwochmorgen stark ein. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen Sprung um satte 5,5 Prozent auf 24.181 Punkte an,.

Bei den Einzelwerten wiederum zeigten sich durch den Krieg abgestrafte Titel wie Tui und die Lufthansa stark. Auch die bisherigen Verlierer des Börsenjahres, wie etwa Heidelberg Materials und SAP, stiegen deutlich. Chemiewerte wiederum, die sich jüngst stärker als der Markt entwickelten, blieben indes eher träge.

Mehrere Börsianer sprachen am Mittwoch von einem "Geschenk von Pakistan". Der Nachbar des Iran vermittelte eine sofortige Waffenruhe, die auch für die US-Verbündeten gilt und sich bis in den Libanon erstreckt. Daraufhin sackten die Ölpreise prozentual zweistellig ab. Sie sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zeitweise unter 92 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen. Entsprechend deutlich steigt die Risikofreude der Anleger.

USA: US-Kurse vor Ablauf des Ultimatums kaum bewegt

Die US-Börsen waren am Dienstag nach einer späten Erholung und vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg nur wenig verändert und richtungslos aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,18 Prozent tiefer bei 46.584,46 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,08 Prozent auf 6.616,85 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,04 Prozent auf 24.202,37 Punkte aufwärts.

Asien: Anleger treiben Kurse nach Waffenstillstand wieder nach oben

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch mit kräftigen Kursgewinnen auf die Waffenruhe im Iran-Krieg reagiert. Insbesondere der schubhafte Rückgang der Ölpreise in der Folge und die Aussicht auf freien Schiffsverkehr in der wichtigen Straße von Hormus sorgten für Erleichterung. Diese ist für den Transport von Öl- und Gas besonders wichtig.

Der Iran und die USA haben sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus geeinigt.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte in der Folge zuletzt um 5,4 Prozent zu. Für den CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es um 2,8 Prozent nach oben. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte um 2,9 Prozent.

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Aktienmärkte gestern im Überblick

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,28 -0,10 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,06 -0,021 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,24 -0,10 Prozentpunkte

Rohstoff-Märkte im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 94,99 -14,28 WTI 96,69 -16,26

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 11 (10) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 1035 (1100) EUR - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 35 (36,50) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT DEERE AUF 'HOLD' - ZIEL 550 USD

- UBS HEBT ZIEL FÜR MICRON TECHNOLOGY AUF 535 (510) USD - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 83 (82) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 185 (182) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT INPOST AUF 'HOLD' - ZIEL 15,50 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 215 (200) DKK - 'BUY'

- MORGAN STANLEY HEBT SPIE AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 51 EUR

- WILLIAM O'NEIL NIMMT PRYSMIAN MIT 'BUY' WIEDER AUF

- WILLIAM O'NEIL NIMMT STMICRO MIT 'BUY' WIEDER AUF

- WILLIAM O'NEIL STARTET VESTAS MIT 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)