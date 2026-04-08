DAX® - Erleichterungsrally

Nachdem die Woche vor Ostern ihrem guten saisonalen Ruf absolut gerecht wurde, fiel der Start in die Nach-Osterwoche für den DAX® deutlich holpriger aus. Unter dem Strich mussten die deutschen Standardwerte eine Schwankungsbreite von 550 Punkten verkraften und pendelten dabei um die Marke von 22.900 Punkten. 22.900 – da war doch was? Richtig, auf diesem Niveau hat das Aktienbarometer zuletzt eine ganze Reihe von Hoch- und Tiefpunkten ausgeprägt, was diesen Kursbereich zu einem kurzfristigen Schlüssellevel macht. Aufgrund der beschlossenen, zweiwöchigen Waffenruhe im Iran dürfte der DAX® heute gut 1.000 Punkte freundlicher in den Handel starten. Dank dieses Erleichterungssprungs rückt die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.097 Punkten) wieder in den Fokus. Apropos Glättungslinien: In diesem Dunstkreis verläuft auch der Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 24.091 Punkten). Da es gestern zu einem negativen Schnittmuster zwischen beiden Glättungslinien kam, entsteht hier eine wichtige Widerstandszone. Insgesamt befinden sich die deutschen Standardwerte weiterhin in einem schwankungsintensiven Umfeld.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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