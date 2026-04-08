Dax höher erwartet - Geopolitik und Fed-Protokolle im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 08. ⁠Apr (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex gut ein Prozent tiefer bei 22.921,59 Punkten geschlossen. Für fallende Kurse ‌in Europa hatte das von US-Präsident Donald Trump gestellte Ultimatum an den Iran zur Öffnung der Straße von Hormus gesorgt. Die Anleger ⁠an der ⁠Wall Street gaben ihre Hoffnung auf eine Einigung hingegen nicht auf - die wichtigsten US-Indizes schlossen nahe der Null-Marke.

Weniger als zwei Stunden vor Ablauf des Ultimatums stimmte Trump einem zweiwöchigen Waffenstillstand mit dem Iran zu. Bedingung für die Waffenruhe sei, dass der Iran seine Blockade ‌der Straße von Hormus aufhebt, teilte Trump ‌auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social mit. Dies drückte die Ölpreise um fast 15 Prozent ins Minus.

Zur Wochenmitte empfängt Trump Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen ⁠Haus in Washington. Der US-Präsident hatte zuletzt mit einem Austritt aus dem ‌westlichen Militärbündnis gedroht, weil sich ⁠europäische Mitglieder weigerten, Schiffe zur Freigabe der Straße von Hormus zu entsenden. Der Nato zufolge ist die Reise Ruttes seit langem geplant.

Anleger schauen zudem auf die Protokolle der jüngsten Zinssitzung der ‌US-Notenbank. Die Währungshüter hatten Mitte ⁠März und damit wenige Wochen nach ⁠Ausbruch der Kampfhandlungen im Nahen Osten den Leitzins nicht angetastet.

Im Fokus stehen auch Daten zur Entwicklung in der zuletzt angeschlagenen deutschen Industrie. Diese dürfte in der Zeit vor dem Ausbruch des Nahost-Krieges mehr Aufträge eingesammelt haben. Anleger warten zudem auf Zahlen zu den Erzeugerpreisen und den Einzelhandelsumsätzen in der Euro-Zone im Februar.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 22.921,59

EuroStoxx50 5.633,22

EuroStoxx50-Future 5.567,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 46.584,46 -0,2%

Nasdaq

S&P 500 6.616,85 +0,1%

----------

Asiatische Indizes am Kurse ⁠um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 56.308,00 +5,4%

Shanghai 3.964,72 +1,9%

Hang Seng 25.833,58 +2,8%

(Bericht von Sanne Schimanski. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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