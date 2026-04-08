Börsenbetreiber und Düngemittelhersteller

Deutsche Börse und K+S schwach - Kriegsgewinner unter Druck

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Westlight/Shutterstock.com

Im sehr starken Gesamtmarkt nach der Waffenruhe im Iran-Krieg sind die Aktien der Deutsche Börse und von K+S am Mittwoch als Schlusslichter in Dax und MDax aufgefallen.

Beide hatten in den rund sechs Wochen Iran-Krieg zu den Profiteuren gezählt. Die Papiere des Eschborner Börsenbetreibers gewannen zwischenzeitlich mehr als 11 Prozent an Wert, die des Kasseler Düngemittelherstellers sogar ein Viertel. Letztere radierten das Kriegs-Plus mit zweistelligem Kursverlust zur Wochenmitte nun komplett aus.

Im Zuge des Kriegs waren die Düngemittelpreise zuletzt sprunghaft gestiegen. Dies liegt insbesondere am hohen Energiebedarf der Herstellung - und den ebenfalls massiv gestiegenen Energiepreisen. Für Verwerfungen sorgte die Sperrung der Straße von Hormus durch den Iran. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Handelswege - nicht nur für Öl und Gas, sondern auch Düngemittel aus Katar, Saudi-Arabien, Bahrain und Oman.

Die Deutsche Börse profitierte derweil neben den starken Schwankungen am Aktienmarkt insbesondere über ihre Tochter EEX auch vom Geschehen an der Energiebörse.

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