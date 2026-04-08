Die MAKTEK Eurasia 2026 prägt die internationale Industrie mit der Vision „Die Türkei ist der Schlüssel“.



EQS-Media / 08.04.2026 / 09:58 CET/CEST



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Die MAKTEK Eurasia 2026 findet Ende September statt und präsentiert die Türkei als strategischen Produktionsstandort zwischen Europa und Asien. Bereits innerhalb von nur 45 Tagen war mehr als die Hälfte der verfügbaren Ausstellungsfläche reserviert. Im Fokus der Veranstaltung stehen Werkzeugmaschinen, digitale Produktionssysteme und fortschrittliche Fertigungstechnologien.

Istanbul – DieMAKTEK Eurasia 2026findet vom 28. September bis 3. Oktober 2026 im Tüyap Fair and Congress Center in Istanbul statt. Die Messe bringt Hersteller, Technologieanbieter und Handelsdelegationen aus Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien zusammen.

Die Messe wird von der Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. in Zusammenarbeit mit der Machine Tools Industrialists and Business Association (TİAD) organisiert und von der Turkish Machine Manufacturers Association (MİB) sowie dem Ministry of Trade of the Republic of Türkiye unterstützt. Das Motto „Türkei ist der Schlüssel“ soll die strategische Rolle der Türkei vor dem Hintergrund sich wandelnder globaler Produktionsmuster als regionales Produktions- und Logistikzentrum unterstreichen.

Steigende Kosten verändern die Produktionsstrategie

Steigende Energie- und Personalkosten stellen viele europäische Hersteller weiterhin vor große Herausforderungen. Die Industrieproduktion in der Europäischen Union hat sich in den Jahren 2024 und 2025 nur teilweise erholt.

Als Reaktion darauf beschleunigen viele Unternehmen ihre Nearshoring-Strategien und Diversifizierung ihrer Lieferketten. Unternehmen überprüfen zunehmend ihre Abhängigkeit von langen Logistikrouten und geopolitischen Risiken in Asien. Sie suchen nach Standorten, die nahe an den europäischen Märkten liegen, über eine stabile industrielle Infrastruktur verfügen und zugleich wettbewerbsfähige Kostenstrukturen bieten.

Die Türkei, die Teil der EU-Zollunion für Industriegüter ist und an der Schnittstelle zwischen den europäischen und asiatischen Märkten liegt, rückt dabei verstärkt in den Fokus.

„In einer Zeit, in der sich die globalen Produktionsstrukturen neu definieren, sendet die MAKTEK Eurasia 2026 eine klare strategische Botschaft an die internationale Geschäftswelt: die Türkei verfügt über starke Produktionskapazitäten, eine leistungsfähige Logistik, qualifizierte Fachkräfte und eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur“, sagte İlhan Ersözlü, Geschäftsführer bei Tüyap Fairs Production Inc. „Für Unternehmen in Europa, im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien ist die Türkei ein zuverlässiger, nachhaltiger und langfristiger Partner für Industrie und Handel.“

Fokus auf fortschrittliche Fertigung

Die MAKTEK 2026 setzt einen klaren Fokus auf zukunftsorientierte Fertigungssysteme unter dem Motto „DAHA“ (deutsch: „mehr“), das für eine Industrie steht, die schneller, effizienter, präziser und intelligenter produziert.

Das Ausstellungsspektrum reicht von CNC-Werkzeugmaschinen und Blechbearbeitungssystemen bis hin zu Robotik, Automatisierungslösungen und Software für die digitale Fertigung. Im Mittelpunkt stehen außerdem Anwendungen aus den Bereichen Industry 4.0 und Industry 5.0, darunter digitale Zwillinge und datenbasierte Produktionsmodelle.

MAKTEKVERSE erweitert das Messeformat

Mit MAKTEKVERSE erweitert die MAKTEK Eurasia 2026 ihr Messeformat um eine interaktive Innovationsplattform. die über traditionelle Produktpräsentationen hinausgeht. Die Tech-Force Area bietet Raum für Studienprojekte, Start-ups und ingenieurgetriebene Innovationen. In der Effect-Force Area finden Franchendiskussionen und Wissensaustausch statt.

„Unser Ziel ist es, etablierte Hersteller mit jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie Technologieentwicklern zusammenzubringen. Damit unterstützen wir die Bemühungen in Europa und den angrenzenden Regionen, dem Fachkräftemangel in der fortschrittlichen Fertigung entgegenzuwirken,“so Ersözlü.

Starke Nachfrage

Die MAKTEK Eurasia 2026 verzeichnet bereits in der frühen Phase ein großes Interesse. Laut Veranstalter waren 52 % der Ausstellungsfläche innerhalb der ersten 45 Tage verkauft. Die Auslastung dürfte nach Abschluss der ersten Verträge 70 % übersteigen.

Parallel zur Messe sind Partnerländerprogramme, Delegationstreffen und gezielte B2B-Veranstaltungen geplant, um die grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen zwischen europäischen und eurasischen Herstellern zu fördern.

Die Messe ist vom 28. September bis 2. Oktober 2026 täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr und am 3. Oktober von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.



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Emirhan Boyacı

emirhanboyaci@tuyap.com.tr

Emittent/Herausgeber: TÜYAP

Schlagwort(e): Events

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