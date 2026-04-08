dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kurssprung nach Waffenruhe im Iran

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KURSSPRUNG ERWARTET - Die Waffenruhe im Iran sorgt bei Anlegern weltweit für enorme Erleichterung - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen am Mittwoch von einem "Geschenk von Pakistan". Der Nachbar des Iran vermittelte eine sofortige Waffenruhe, die auch für die US-Verbündeten gilt und sich bis in den Libanon erstreckt. Daraufhin sackten die Ölpreise prozentual zweistellig ab. Sie sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zeitweise unter 92 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen. Entsprechend deutlich steigt die Risikofreude der Anleger: Der japanische Leitindex Nikkei schoss um mehr als 5 Prozent nach oben auf das Niveau von Anfang März. Den Dax taxiert der Broker IG ähnlich stark auf bis zu 24.112 Punkte. Damit würde er seine exponentielle 200-Tage-Linie überwinden - ein viel beachtetes Trendbarometer.

USA: - UNVERÄNDERT - Die US-Börsen sind am Dienstag nach einer späten Erholung und vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg nur wenig verändert und richtungslos aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,18 Prozent tiefer bei 46.584,46 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,08 Prozent auf 6.616,85 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,04 Prozent auf 24.202,37 Punkte aufwärts.

ASIEN: - KURSSPRUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch mit kräftigen Kursgewinnen auf die Waffenruhe im Iran-Krieg reagiert. Insbesondere der schubhafte Rückgang der Ölpreise in der Folge und die Aussicht auf freien Schiffsverkehr in der wichtigen Straße von Hormus sorgten für Erleichterung. Diese ist für den Transport von Öl- und Gas besonders wichtig. Der Iran und die USA haben sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus geeinigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte in der Folge zuletzt um 5,4 Prozent zu. Für den CSI 300 , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es um 2,8 Prozent nach oben. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte um 2,9 Prozent.

DAX              		22.921,59		-1,06%
XDAX            		23.226,27		 0,05%
EuroSTOXX 50		  5.633,22		-1,05%
Stoxx50        		  4.906,33		-1,23%
				
DJIA             		46.584,46		-0,18%
S&P 500        		  6.616,85		 0,08%
NASDAQ 100  		24.202,37		 0,04%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                    126,26           0,98%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1684		 0,77%	
USD/Yen             	158,34		-0,80%		
Euro/Yen       		185,00		-0,04%

BITCOIN:

Bitcoin		        71.746		-0,27%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          94,99              -14,28 USD
WTI                            96,69              -16,26 USD

/jha/

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street steuert vor Ende von Trumps Ultimatum auf Verluste zugestern, 12:48 Uhr · dpa-AFX
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Wall Street heute mit Handel
US-Börsen wenig verändert – Irankrieg belastet weiter06. Apr. · dpa-AFX
Eine Flagge vor der Börse in New York.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetgestern, 08:20 Uhr · onvista
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschend06. Apr. · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista
Alle Premium-News