Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Einladung: Straumann Group – Umsatzzahlen 1. Quartal 2026 Webcast



08.04.2026 / 11:00 CET/CEST





Datum: Mittwoch, 29. April 2026

Zeit: 10:30 – 11:30 Uhr MESZ

Die Straumann Group wird die Umsatzzahlen für das 1. Quartals 2026 am Mittwoch, 29.April2026, gegen 7:00 Uhr MESZ über die üblichen Kanäle veröffentlichen.

Der Live-Audio-Webcast richtet sich an Investoren, Finanzanalysten und Medienschaffende. Während des Webcasts wird die Geschäftsleitung der Gruppe die operative Entwicklung erläutern und anschliessend Fragen beantworten. Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.

Der Webcast ist unter www.straumann-group.com/webcast abrufbar. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss an die Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Teilnehmende, die während der Q&A-Runde eine Frage stellen möchten, werden gebeten, sich vorab über den Registrierungslink für die Telefonkonferenz anzumelden. Zudem empfehlen wir, die Präsentation vorab über den direkten Link in der Medienmitteilung auf www.straumann-group.com herunterzuladen, bevor Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen.

Freundliche Grüsse

Straumann Group Corporate Communications & Investor Relations

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Straumann Holding AG Peter Merian-Weg 12 4052 Basel Schweiz Telefon: +41619651239 Fax: +41 61 965 11 06 E-Mail: silvia.dobry@straumann.com Internet: www.straumann-group.com ISIN: CH1175448666 Valorennummer: 914326 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2304964

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