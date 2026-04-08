EQS-Adhoc: Horus AG: Jahresabschluss 2025/Vorläufiges Ergebnis

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Horus AG: Jahresabschluss 2025/Vorläufiges Ergebnis



08.04.2026 / 11:56 CET/CEST

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Horus AG: Jahresabschluss 2025/Vorläufiges Ergebnis



Die Horus AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Verlust abgeschlossen. Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Horus AG für das Geschäftsjahr 2025 zeichnet sich ein vorläufiger Jahresfehlbetrag (ungeprüft) von 306 TEUR ab (Geschäftsjahr 2024: Jahresfehlbetrag 6 TEUR).



Die Feststellung des Jahresabschlusses 2025 wird - nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer - in der voraussichtlich im 2. Quartal 2026 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen.



Köln, den 8. April 2026



Der Vorstand



Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Johannes Blome-Drees

Vorstand der Horus AG,

Lütticher Straße 8a, 50674 Köln



E-Mail: mail@horus-ag.de

Internet: www.horus-ag.de

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