EQS-AFR: CAMERIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CAMERIT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
CAMERIT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
08.04.2026 / 14:50 CET/CEST
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Hiermit gibt die CAMERIT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort:
https://www.camerit.de/investor-relations/berichte/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CAMERIT AG
|Wendenstraße 1A
|20097 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.camerit.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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