EQS-AFR: EWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: EWE Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

EWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



08.04.2026 / 11:17 CET/CEST

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Hiermit gibt die EWE Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort:

https://www.ewe.com/de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort:

https://www.ewe.com/en/investor-relations/publications

08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: EWE Aktiengesellschaft Tirpitzstraße 39 26122 Oldenburg Deutschland Internet: www.ewe.de

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