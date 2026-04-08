EQS-AFR: IuteCredit Finance S.à r.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IuteCredit Finance S.à r.l. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

IuteCredit Finance S.à r.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



08.04.2026 / 09:05 CET/CEST

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Hiermit gibt die IuteCredit Finance S.à r.l. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026

Ort:

https://iute.com/investor/reports-and-presentations/

08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: IuteCredit Finance S.à r.l. 14, rue Edward Steichen 2540 Luxembourg Luxemburg

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