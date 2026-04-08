EQS-AFR: IuteCredit Finance S.à r.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IuteCredit Finance S.à r.l. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
IuteCredit Finance S.à r.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.04.2026 / 09:05 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die IuteCredit Finance S.à r.l. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026

Ort:

https://iute.com/investor/reports-and-presentations/

08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:IuteCredit Finance S.à r.l.
14, rue Edward Steichen
2540 Luxembourg
Luxemburg
Ende der MitteilungEQS News-Service

2304628 08.04.2026 CET/CEST

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IuteCredit Finance S.a.r.l. EO-Bonds 2021(21/26)

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