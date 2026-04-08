EQS-AFR: IuteCredit Finance S.à r.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IuteCredit Finance S.à r.l. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
IuteCredit Finance S.à r.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
08.04.2026 / 09:05 CET/CEST
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Hiermit gibt die IuteCredit Finance S.à r.l. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.04.2026
Ort:
https://iute.com/investor/reports-and-presentations/
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IuteCredit Finance S.à r.l.
|14, rue Edward Steichen
|2540 Luxembourg
|Luxemburg
|Ende der Mitteilung
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2304628 08.04.2026 CET/CEST
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