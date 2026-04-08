EQS-AFR: Landesbank Baden-Württemberg: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landesbank Baden-Württemberg / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Landesbank Baden-Württemberg: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.04.2026 / 13:57 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Landesbank Baden-Württemberg bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026

Ort:

https://www.lbbw.de/einzelabschluss25

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026

Ort:

https://www.lbbw.de/individualclosing25

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026

Ort:

https://www.lbbw.de/geschaeftsbericht25

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026

Ort:

https://www.lbbw.de/annualreport25

08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Deutschland
Internet:www.lbbw.de

Informationen zu weiteren Finanzinstrumenten entnehmen Sie bitte den folgenden Webseiten: 1. Deutsche Website: www.LBBW.de/Investor Relations/IR-Meldungen Zugehöriger Link: https://www.lbbw.de/konzern/news-and-service/investor-relations/ir-meldungen_7u12dygor_d.html 2. Englische Website: www.LBBW.com/Investor Relations/IR Reports Zugehöriger Link: https://www.lbbw.de/group/news-and-service/investor-relations/ir-reports_7u12dygor_e.html

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