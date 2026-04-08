EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

08.04.2026 / 10:15 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://mm.group/wp-content/uploads/Jahresfinanzbericht_2025_DE.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://mm.group/wp-content/uploads/MM-Annual-Financial-Report-2025.pdf

08.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Internet:www.mm.group
Ende der MitteilungEQS News-Service

2304860 08.04.2026 CET/CEST

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