EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



08.04.2026 / 10:15 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://mm.group/wp-content/uploads/Jahresfinanzbericht_2025_DE.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://mm.group/wp-content/uploads/MM-Annual-Financial-Report-2025.pdf

08.04.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 1040 Wien Österreich Internet: www.mm.group

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