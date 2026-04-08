EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
08.04.2026 / 10:15 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://mm.group/wp-content/uploads/5299001AMHDLKUM80611-2025-12-31-1-de.xbri_.zip
08.04.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.mm.group
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2304892 08.04.2026 CET/CEST