EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PFISTERER Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
08.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die PFISTERER Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026
Ort:
https://www.pfisterer.com/de/investoren#berichteundpr%C3%A4sentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026
Ort:
https://www.pfisterer.com/en/investors#berichteundpr%C3%A4sentationen
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PFISTERER Holding SE
|Rosenstr. 44
|73650 Winterbach
|Deutschland
|Internet:
|www.pfisterer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2304098 08.04.2026 CET/CEST