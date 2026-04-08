EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PFISTERER Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die PFISTERER Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026

Ort:

https://www.pfisterer.com/de/investoren#berichteundpr%C3%A4sentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026

Ort:

https://www.pfisterer.com/en/investors#berichteundpr%C3%A4sentationen

08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Internet:www.pfisterer.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2304098 08.04.2026 CET/CEST

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