EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Wienerberger AG / Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG

Wienerberger AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen



08.04.2026 / 13:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Wienerberger AG beschließt Verwendung von 17.101 Stück eigener Aktien

Der Vorstand der Wienerberger AG hat, jeweils unter Enthaltung des betroffenen Vorstandsmitglieds bei der Beschlussfassung über die auf eigene Ansprüche zu liefernden Aktien, am 24. März 2026 beschlossen, vorbehaltlich der Veröffentlichung eines Berichts über die Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre analog § 153 Abs 4 iVm 159 Abs 2 Z 3 AktG (der "Bericht"), der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie der Veröffentlichung dieser Mitteilung zur beabsichtigten Verwendung eine Lieferung eigener Aktien durchzuführen.

Der Bericht, der eine maximale Anzahl von 17.102 zu liefernde Aktien vorsah, wurde am 25. März 2026 über die elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie unter https://www.wienerberger.com/de/investoren/aktie.html veröffentlicht. Der Aufsichtsrat erteilte seine Zustimmung zur Verwendung von 17.101 Stück eigenen Aktien am 8. April 2026.

Die Lieferung von zugeteilten Aktien der Gesellschaft an die Vorstandsmitglieder soll frühestens vom 14. April 2026 bis spätestens 30. April 2026 (jeweils einschließlich) erfolgen.

Die Gesellschaft wird die Lieferungsverpflichtung aus dem Bestand eigener Aktien bedienen. Die Details zur Verwendung eigener Aktien werden auf der Internetseite des Unternehmens unter https://www.wienerberger.com/de/investoren/aktie.html veröffentlicht.

Die Details zur Verwendung eigener Aktien in Erfüllung der Veröffentlichungspflichten gemäß §§ 6 und 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.wienerberger.com/de/investoren/aktie.html (Deutsch) und https://www.wienerberger.com/en/investors/share.html (Englisch) veröffentlicht.

Verwendung eigener Aktien:

Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs. 1 Z 8 AktG: nicht anwendbar

Beginn und voraussichtliche Dauer der Verwendung: Voraussichtlich ab frühestens 14. April 2026 bis spätestens 30. April 2026 (jeweils einschließlich)

Aktiengattung: Inhaberaktien (ISIN AT0000831706)

Beabsichtigtes Volumen der Veräußerung: 17.101 Stück eigene Aktien der Wienerberger AG (rund 0,016 % des Grundkapitals der Wienerberger AG)

Preis je Aktie (höchster/niedrigster Preis): Gemäß den Bedingungen des anwendbaren Aktienvergütungssystems EUR 29,77 pro Aktie

Art der Veräußerung: Außerbörslich (Direktlieferung an die jeweiligen Vorstandsmitglieder gemäß den Bedingungen des anwendbaren Aktienvergütungssystems)

Zweck der Veräußerung: Einsatz der eigenen Aktien für gesetzlich vorgesehene Zwecke und Zwecke gemäß § 65 Abs 1b letzter Satz AktG

Allfällige Auswirkungen der Veräußerung auf die Börsenzulassung der Aktien: Keine.

08.04.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Internet: www.wienerberger.com

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