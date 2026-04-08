EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Erwerb von 24.908 PSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die PSUs werden bei Erfüllung bis zu 44.834,40 Aktien der ADTRAN ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.04.2026 / 10:58 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|James Denson
|Nachname(n):
|Wilson Jr
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Revenue Officer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Adtran Holdings, Inc.
b) LEI
|549300VV36J86CRRWF77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|Beschreibung:
|Performance Stock Units (PSUs), für die bei Erfüllung Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) ausgegeben werden.
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 24.908 PSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die PSUs werden bei Erfüllung bis zu 44.834,40 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) ausgegeben, sofern bestimmte Leistungsziele erreicht werden.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|01.04.2026; UTC−5
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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