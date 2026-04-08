EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Timothy P. Santo, Erwerb von 28.252 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die RSUs werden bei Erfüllung im Verhältnis 1:1 Aktien der ADTRAN Holdings, ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.04.2026 / 11:25 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Timothy P.
|Nachname(n):
|Santo
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Financial Officer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Adtran Holdings, Inc.
b) LEI
|549300VV36J86CRRWF77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|Beschreibung:
|Restricted Stock Units (RSUs), für die bei Erfüllung Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) ausgegeben werden.
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 28.252 RSUs als Teil der aktienbasierten Vergütung. Für die RSUs werden bei Erfüllung im Verhältnis 1:1 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) ausgegeben.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|01.04.2026; UTC−5
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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