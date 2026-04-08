EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.04.2026 / 10:47 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Cornelius Nachname(n): Baur

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CTS Eventim AG & Co. KGaA

b) LEI

529900FDHSN08UBJII80

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005470306

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 51,10 EUR 41.595,40 EUR 51,15 EUR 83.732,55 EUR 51,20 EUR 74.803,20 EUR 51,25 EUR 55.760,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 51,17823 EUR 255.891,15 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA Rablstr. 26 81669 München Deutschland Internet: www.eventim.de

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