EQS-DD: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG: Marta Frida Weiland, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.04.2026 / 09:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Marta Frida
Nachname(n): Weiland

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Henrik
Nachname(n): von Lukowicz
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

b) LEI
3912004WNM7UGIX4VA13 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A13SUL5

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,2000 EUR 2.081,2000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,2000 EUR 2.081,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Nimrodstr. 23
13469 Berlin
Deutschland
Internet: www.defama.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104282  08.04.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
DEFAMA Deutsche Fachmarkt

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetgestern, 08:20 Uhr · onvista
Auswertung des Euro Stoxx 50
Rheinmetall & Co: Diese Aktien schwächeln überraschend06. Apr. · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot05. Apr. · onvista
Alle Premium-News