EQS-DD: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG: Marta Frida Weiland, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.04.2026 / 09:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Marta Frida
|Nachname(n):
|Weiland
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Henrik
|Nachname(n):
|von Lukowicz
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
b) LEI
|3912004WNM7UGIX4VA13
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Derivat
|ISIN:
|DE000A13SUL5
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|24,4000 EUR
|6.685,6000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|24,4000 EUR
|6.685,6000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|07.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
|Nimrodstr. 23
|13469 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.defama.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104286 08.04.2026 CET/CEST
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