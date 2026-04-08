EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Anspruch auf Übertragung von 92,3661 Aktien ohne Zuzahlung in Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Share Matching Scheme).

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.04.2026 / 17:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Hendrik
Nachname(n):Venter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Post AG

b) LEI

8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005552004

b) Art des Geschäfts

Anspruch auf Übertragung von 92,3661 Aktien ohne Zuzahlung in Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Share Matching Scheme).
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,0000 EUR0,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,0000 EUR0,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104320 08.04.2026 CET/CEST

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