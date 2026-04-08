EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Anspruch auf Übertragung von 36,4923 Aktien ohne Zuzahlung in Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Share Matching Scheme).
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.04.2026 / 17:14 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jörg
|Nachname(n):
|von Dosky
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Post AG
b) LEI
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005552004
b) Art des Geschäfts
|Anspruch auf Übertragung von 36,4923 Aktien ohne Zuzahlung in Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Share Matching Scheme).
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,0000 EUR
|0,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,0000 EUR
|0,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|02.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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