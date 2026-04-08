EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Anspruch auf Übertragung von 36,4923 Aktien ohne Zuzahlung in Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Share Matching Scheme).



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.04.2026 / 17:14 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Jörg Nachname(n): von Dosky

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Post AG

b) LEI

8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005552004

b) Art des Geschäfts

Anspruch auf Übertragung von 36,4923 Aktien ohne Zuzahlung in Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Share Matching Scheme). Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,0000 EUR 0,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,0000 EUR 0,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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