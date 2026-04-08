EQS-News: ASTA erweitert Produktionskapazitäten in Indien

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ASTA erweitert Produktionskapazitäten in Indien



08.04.2026 / 08:00 CET/CEST

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Oed, 8. April 2026



ASTA erweitert Produktionskapazitäten in Indien Neue Produktionslinie in Vadodara stärkt Präsenz in einem der wachstumsstärksten Energiemärkte der Welt

ASTA baut seine Produktionskapazitäten in Indien weiter aus. Am Standort Vadodara im Bundesstaat Gujarat plant das Unternehmen die Installation einer zusätzlichen Produktionslinie, um der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Kupferleitern für die Transformatorenindustrie gerecht zu werden. Die Erweiterung ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von ASTA in einem der dynamischsten Energiemärkte der Welt.

Indien zählt zu den am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaften und investiert massiv in den Ausbau seiner Energieinfrastruktur. „Damit entwickelt sich das Land zu einem der wichtigsten Wachstumsmärkte für Energieinfrastruktur weltweit. Mit der Erweiterung unseres Standorts in Vadodara setzen wir konsequent unser Local-for-Local Strategie fort und schaffen die Voraussetzungen, vom dynamischen Wachstum des indischen Energiemarktes nachhaltig zu profitieren. Gleichzeitig richten wir unseren Fokus darauf, große Infrastrukturprojekte im Bereich der Hochspannungsgleichstromübertragung vor Ort künftig verstärkt zu beliefern“, sagt Karl Schäcke, CEO der ASTA Gruppe.

ASTA ist seit vielen Jahren in Indien aktiv. Das Werk in Vadodara wurde 2007 gegründet und beliefert seither Kunden in Indien und einigen Märkten in Asien mit hochwertigen Kupferlösungen für den Hochspannungsbereich. Der Werksausbau ist Teil des im Rahmen des Börsengangs angekündigten Expansionsprogramms der ASTA Gruppe und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen werden. Ziel ist es, die Produktionskapazität deutlich zu erhöhen und damit die steigende Nachfrage von OEM-Kunden nach ASTA-Produkten in Indien und asiatischen Märkten zu bedienen – unter anderem auch Unternehmen wie GE Vernova T&D India, mit dem kürzlich eine langfristige Kundenvereinbarung (LTA) geschlossen wurde. Produziert werden unter anderem Drillleiter (CTC – Continuously Transposed Conductors), die in Hochspannungs-Transformatoren und eingesetzt werden.

Bereits 2024 erfolgte bei ASTA Indien am Standort Vadodara mit der Installation eines zusätzlichen Bell-Annealing-Ofens eine markante Erweiterung, durch die die jährliche Glühkapazität um mehr als 50% erhöht werden konnte. Mit der nun geplanten Erweiterung setzt ASTA seinen Wachstumskurs im indischen Markt konsequent fort.

Wachstumstreiber im Energiesektor

Der Ausbau der Energieinfrastruktur in Indien wird von mehreren globalen Megatrends angetrieben. Neben der fortschreitenden Elektrifizierung steigt auch der Strombedarf durch die Urbanisierung, Digitalisierung und den Aufbau großer Rechenzentren, etwa im Zusammenhang mit KI-Anwendungen. Gleichzeitig baut Indien seine Energieversorgung kontinuierlich aus und diversifiziert den Energiemix. Während Kohle weiterhin den größten Anteil an der Stromerzeugung hat, investiert das Land massiv in erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft und gehört bereits heute zu den größten Solarmärkten der Welt. Diese Entwicklungen führen zu einer steigenden Nachfrage nach Transformatoren und damit auch nach hochwertigen Kupferleitern für die Stromübertragung.

Pressekontakt:

Mag. Jürgen Beilein

Phone: +43 664 831 2 841

Email: Juergen.beilein@astagroup.com



Über ASTA Energy Solutions AG

Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. Diese tragen dazu bei, Effizienz zu erhöhen, Energieverluste zu reduzieren und eine zuverlässige sowie sichere Nutzung elektrischer Energie zu gewährleisten. Die Einsatzgebiete reichen von der Energieerzeugung und -übertragung bis hin zu zukunftsweisenden Mobilitätslösungen.Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die ASTA Group einen Umsatz von rund 643 Millionen Euro. Als langjähriger und verlässlicher Partner arbeitet ASTA mit führenden internationalen Technologieunternehmen zusammen, darunter Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz und GE Vernova. Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Durch integrierte Recyclingprozesse und die Entwicklung zirkulärer Materiallösungen übernimmt ASTA eine Vorreiterrolle für eine ressourceneffiziente, energieoptimierte und ökologisch verantwortungsvolle Industrie und leistet damit einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende.

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