EQS-News: EQS Group in zwei Kategorien für die ICA Compliance Awards Europe 2026 nominiert

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EQS Group in zwei Kategorien für die ICA Compliance Awards Europe 2026 nominiert



08.04.2026 / 15:00 CET/CEST

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EQS AI Benchmark wird für seinen Beitrag zu Klarheit und Vertrauen beim Einsatz von KI in der Compliance gewürdigt

München – 8. April 2026

Für den EQS AI Benchmark ist die EQS Group ist bei den ICA Compliance Awards Europe 2026 in zwei Kategorien – „Communications Campaign of the Year“ und „GRC Partner of the Year“ – als Finalist nominiert. Die von der International Compliance Association (ICA) ausgerichteten Awards zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen in der globalen Compliance-Community und würdigen Innovation, Wirkung und Best Practices in der Branche. Die Nominierungen heben sowohl die Kommunikationskampagne rund um den EQS AI Benchmark hervor als auch seine Rolle als praxisnahes Instrument, mit dem die EQS Group Unternehmen beim Einsatz von KI in der Compliance mit mehr Transparenz und Klarheit unterstützt.

„Wir freuen uns sehr über die Nominierung in zwei Kategorien bei den ICA Compliance Awards. Diese Anerkennung bestätigt unseren Anspruch, mehr Klarheit und Vertrauen in die Nutzung von KI im Compliance-Bereich zu bringen“, sagt Moritz Homann, Head of AI bei EQS Group und Co-Autor des Benchmarks. „Mit dem EQS AI Benchmark wollen wir über den Hype hinausgehen und der Branche eine fundierte, evidenzbasierte Grundlage dafür bieten, was KI heute leisten kann – und wo ihre Grenzen liegen.”

Der EQS AI Benchmark wurde entwickelt, um Compliance-Verantwortlichen mehr Orientierung im Umgang mit der schnell wachsenden Bedeutung von Künstlicher Intelligenz zu geben. Als erster Benchmark speziell für die Compliance-Praxis bietet er einen lösungsunabhängigen Vergleich der Leistungsfähigkeit führender KI-Modelle anhand realer Anwendungsfälle.

Die im Oktober 2025 veröffentlichte erste Ausgabe liefert evidenzbasierte Einblicke in die aktuellen Fähigkeiten und Grenzen von KI im Compliance-Kontext. Unternehmen können damit den Reifegrad ihrer KI-Nutzung bewerten, geeignete Anwendungsfälle identifizieren und eine verantwortungsvolle, risikobewusste Implementierung im Einklang mit Transparenz und Rechenschaftspflicht unterstützen.

Weitere Informationen zur Nominierung der EQS Group bei den ICA Compliance Awards Europe 2026 unter: https://events.int-comp.org/event/icacomplianceawards/home. Die Gewinner werden im Rahmen bei der Preisverleihung am 25. Juni 2026 in London bekannt gegeben.

Der EQS Benchmark Report: AI Performance in Compliance & Ethics ist verfügbar unter: https://www.eqs.com/de/compliance-wissen/white-papers/ai-performance-compliance-ethics-eqs/

Pressekontakt

Christina Jahn

Tel.: +49 89 444430133

E-Mail: christina.jahn@eqs.com

Über die ICA Compliance Awards

Die ICA Compliance Awards würdigen ehren interne Compliance- und Financial-Crime-Prevention-Teams, die durch besondere Zusammenarbeit, Innovationskraft und Engagement zur Weiterentwicklung von Compliance-Standards weltweit beitragen. Die Auszeichnungen fördern Best Practices, stärken die Bedeutung der Compliance-Funktion und unterstreichen die Relevanz von Compliance und Finanzkriminalitätsprävention in einem sich stetig wandelnden regulatorischen, geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld.

Über die EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations. Weltweit nutzen mehr als 14.000 Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.

Die Lösungen der EQS Group sind in einer Cloud-basierten Plattform gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, das Risikomanagement von Drittparteien, die Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und EU AI Act, sowie für effizientes ESG-Management und regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 600 Mitarbeitende. https://www.eqs.com/de

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