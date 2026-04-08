EQS-News: Evotec gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2025 bekannt: Grundlage für profitables Wachstum

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Evotec gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2025 bekannt: Grundlage für profitables Wachstum



08.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Evotec gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2025 bekannt: Grundlage für profitables Wachstum



Finanzielle Performance in 2025 am oberen Ende der Prognose: Konzernumsätze in Q4 und Gesamtjahr von 253,3 Mio. € bzw. 788,4 Mio. € (Q4: 266,7 Mio. € , GJ: 810,4 Mio. € bei konstanten Wechselkursen); bereinigtes Konzern ‑ EBITDA von 58,0 Mio. € bzw. 41,1 Mio. € (GJ: 52,3 Mio. €, Q4: 64,8 Mio. € bei konstanten Wechselkursen)

Konsequente Leistung in strategischen Partnerschaften im Bereich D&PD: Beinhaltet signifikante klinische Fortschritte und Meilensteinzahlungen in den Kooperationen mit Bristol Myers Squibb und Bayer

Entwicklung Just – Evotec Biologics: Transaktion mit Sandoz, Vereinbarung mit BARDA und Förderung durch die Gates Foundation verdeutlichen JEBs Position als führender, technologiegetriebener und innovativer Entwickler und Hersteller von Biologika

Start der Transformation des Operating Models durch Horizon: Verkleinerung des globalen Footprints auf 10 Standorte, Aufbau von Exzellenzzentren und Stärkung der Führungsebene im Vertriebsbereich; erwartete Senkung der Kostenbasis von rund 75 Mio. € bis Ende 2027, mit ersten positiven finanziellen Effekten im zweiten Halbjahr 2026

Personelle Veränderungen auf Führungsebene: Ernennung von Dr. Ashiq H. Khan zum Chief Commercial Officer zur Verbesserung der kommerziellen Umsetzung und Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden

Ausblick für das Transformationsjahr 2026: Erwartete Konzernumsätze von 700-780 Mio. € (730-810 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) und bereinigtes Konzern-EBITDA von 0-40 Mio. € (10-50 Mio. € bei konstanten Wechselkursen)

Webcast und Telefonkonferenz für Investoren und Analysten heute:

14.00 Uhr MEZ / 13.00 Uhr GMT / 8.00 Uhr EDT; Details siehe unten oder unter diesem Link



Hamburg, 8. April 2026 – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) hat heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt gegeben. Das Unternehmen erzielte Finanzergebnisse am oberen Ende der Prognose, zeigte konsequente Leistung in strategischen Partnerschaften und leitete erste Maßnahmen im Rahmen der am 10. März 2026 angekündigten Transformation des Operating Models durch Horizon ein.

Dr. Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, sagte:

„In einem Jahr disziplinierter Umsetzung hat Evotec solide Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 erzielt. Derzeit durchlaufen wir einen mehrstufigen Transformationsprozess, der darauf abzielt, unsere Leistungsfähigkeit auf mehreren Ebenen zu stärken und Evotec zu einem agileren, wertorientierteren und kommerziell dynamischeren Unternehmen zu machen. Diese Schritte erfolgen in einem herausfordernden Marktumfeld um unsere Geschwindigkeit zu steigern, unsere wissenschaftlichen und kommerziellen Fähigkeiten zu schärfen sowie eine neue Wachstumsphase rund um hochwertige Dienstleistungen und Partnerprogramme einzuleiten. 2026 wird daher ein Übergangsjahr sein, in dem sich Verbesserungen voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte abzeichnen, mit einem klaren Plan für eine stärkere Performance ab 2027 und darüber hinaus.“

Ausgewählte Operative Highlights

Drug Discovery and Preclinical Development (D&PD)

Evotec erzielte gute Performance in wichtigen strategischen Partnerschaften:

Bristol Myers Squibb – Protein Degradation (Onkologie)

Der gemeinsam entwickelte CELMoD™‑Molecular‑Glue‑Kandidat BMS‑986506 hat nach der Zulassung des IND‑Antrags (November 2025) den Sprung in eine klinische Phase‑1‑Studie (März 2026) zur Behandlung von Nierenzellkarzinomen geschafft. Dieser Meilenstein ist eine Bestätigung für die Stärke von Evotecs PanOmics®‑Screening sowie für die KI-gestützte Analyseplattform PanHunter. Evotec erhielt Meilensteinzahlungen in Höhe von 5 Mio. $ bzw. 10 Mio. $. Die Kooperation beschäftigt sich mit der Entwicklung einer breiten Pipeline neuartiger Molecular‑Glue‑Kandidaten.

Bristol Myers Squibb – Neurologie

Die Partner erzielten weitere Fortschritte in der gemeinsamen präklinischen Pipeline zur Entwicklung krankheitsmodifizierender Therapien im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen. Diese Fortschritte waren mit einer Meilensteinzahlung in Höhe von 25 Mio. $ (Oktober 2025) verbunden. Das Portfolio umfasst innovative Programme, darunter BMS‑986419, für das klinische Phase‑1‑Studien bereits abgeschlossen sind.

Bayer‑Partnerschaft – Alport‑Syndrom

Für ein gemeinsam entwickeltes Programm zur Behandlung des Alport‑Syndroms, einer seltenen genetischen Nierenerkrankung mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf, wurde eine klinische Phase‑2‑Studie initiiert (Dezember 2025). Der Fortschritt spiegelt die Stärke von Evotecs Forschungs‑ und translationalen Fähigkeiten im Bereich Nierenerkrankungen wider.

Just – Evotec Biologics (JEB)

JEB hat sein Geschäftsmodell weiterentwickelt und erzielte starke Fortschritte bei strategischen Initiativen:

BARDA‑Vereinbarung zur Antikörperproduktion

Evotec erhielt eine mehrjährige Förderung des BioMaP‑Consortiums mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. $ zur Optimierung der biotechnologischen Herstellung monoklonaler Antikörper gegen Ebola‑ und Sudan‑Viren (März 2026). Das Programm nutzt die firmeneigene Continuous Manufacturing Technologie zur Bereitstellung skalierbarer und kosteneffizienter Prozesse mit hoher Ausbeute zur Stärkung der U.S.‑amerikanischen Vorsorge gegen Ausbrüche von hämorrhagischem Fieber.

Förderung der Gates Foundation für KI‑gestützte Entwicklungsfähigkeit von Antikörpern

Evotec erhielt eine neue Förderung der Gates Foundation zur Verbesserung des weltweiten Zugangs zu bezahlbaren Biotherapeutika unter Einsatz der KI‑ und computergestützten J.MD™-Moleküldesign‑Plattform (Januar 2026). Die Förderung unterstützt zehn neue Projekte über einen Zeitraum von drei Jahren mit dem Ziel, die Entwicklung monoklonaler Antikörper zu verbessern, Herstellungskosten zu senken und Entwicklungszeiten für globale Gesundheitsindikationen mit hoher Priorität zu verkürzen.

Sandoz‑Transaktion

Evotec schloss eine wegweisende Transaktion mit Sandoz (Dezember 2025) über 650 Mio. $ ab, die neben dem Verkauf des Biologika‑Standorts Toulouse eine Lizenz für Evotecs Continuous Manufacturing Technologie sowie Entwicklungsumsätzen und potenzielle Meilensteinzahlungen für bis zu zehn Biosimilar-Moleküle umfasst. Darüber hinaus hat Evotec Anspruch auf Umsatzbeteiligungen für diese Moleküle, die ein zusätzliches und langfristiges Wertsteigerungspotenzial darstellen. Die Transaktion unterstützt ein CAPEX-effizienteres Geschäftsmodell bei gleichzeitigem Zugang zu wachstumsstarken Biosimilar‑Märkten.

EVOequity – Monetarisierung des Investitionsportfolios: Übernahme von Tubulis durch Gilead

Evotec rechnet mit einer Vorauszahlung in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Tubulis an Gilead Sciences (April 2026); der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen für das zweite Quartal 2026 erwartet. Evotec hat zudem Anspruch auf bis zu 58 Millionen US-Dollar an meilensteinabhängigen bedingten Zahlungen, die seiner Beteiligung entsprechen. Die Transaktion ist die vierte erfolgreiche Monetarisierung aus dem Investitionsportfolio von Evotec.

Umsetzung von Horizon

Die Ankündigung von Horizon im März 2026 markiert den Beginn einer konsequenten Weiterentwicklung des Unternehmens hin zu einem neuen, fokussierten Operating Model, das auf den drei Säulen Operations, Wissenschaft und Kommerzielle Umsetzung basiert.

Zu den ersten Maßnahmen zählen die Verschlankung des globalen Footprints auf zehn Standorte, um Organisationsstrukturen zu vereinfachen und die Kostenbasis zu senken. Parallel schafft Evotec Exzellenzzentren, um wissenschaftliche Expertise und Innovationsinfrastruktur in zentralen Indikations- und Technologiefeldern zu bündeln. Im kommerziellen Bereich sorgt eine neue Führungsstruktur für schnellere Entscheidungsprozesse, klarere Verantwortlichkeiten und eine verbesserte Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden.

Bis Ende 2027 soll Horizon die strukturelle Kostenbasis um rund 75 Mio. € senken. Zusätzlich wird eine verbesserte Kapitaldisziplin sowie eine Verlagerung hin zu höherwertigen, technologiegetriebenen Aktivitäten eine verbesserte operative Performance und eine nachhaltige Margenerweiterung unterstützen.

Führungsupdate: Chief Commercial Officer

Evotec hat Dr. Ashiq H. Khan zum Executive Vice President und Chief Commercial Officer ernannt (April 2025). Diese zentrale Rolle adressiert gezielt die Verbesserung der kommerziellen Umsetzung im Rahmen der Horizon‑Strategie und stärkt die globale kommerzielle Organisation. Dr. Khan wird den Aufbau einer stärker integrierten und zielgerichteten kommerziellen Organisation vorantreiben, um Wachstum zu beschleunigen, Kundenbeziehungen zu vertiefen und die Markteinführungs‑ und Vertriebseffizienz weiter zu erhöhen. Er verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Führungserfahrung in Biotech‑, CRO- und KI-getriebenen Plattformunternehmen und hat erfolgreich strategische Vereinbarungen mit einem Gesamtvolumen von über 7 Mrd. $ in den USA, Europa und der Asien-Pazifik-Region abgeschlossen.

Governance-Update: Vorsitz des Aufsichtsrats

Im April 2026 hat der Aufsichtsrat der Evotec SE Dieter Weinand für die Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden auf der Hauptversammlung 2026 nominiert. Als anerkannter Branchenveteran mit mehr als 30 Jahren Führungserfahrung in der globalen Pharmabranche verfügt Dieter Weinand über fundiertes kommerzielles, operatives und strategisches Fachwissen, das er in leitenden Funktionen bei Bayer Pharmaceuticals - wo er als Präsident, CEO und Aufsichtsratsvorsitzender tätig war - sowie in Führungspositionen bei Pfizer, Bristol Myers Squibb und Sanofi erworben hat. Seine umfassende Vorstands- und Governance-Erfahrung aus zahlreichen internationalen biopharmazeutischen Unternehmen, sowie seine Erfolgsbilanz in der Leitung weltweiter Produktentwicklung und -vermarktung, werden innerhalb Evotecs Transformation, der Stärkung von Partnerschaften und langfristiger Wertschöpfung, wertvolle strategische Orientierung bieten.

Finanzielle Ergebnisse

Paul Hitchin, Chief Financial Officer von Evotec, sagte:

„Die Finanzergebnisse 2025 spiegeln die Vorteile der vor zwei Jahren eingeleiteten Verbesserung unserer Kostendisziplin wider, die zu annualisierten strukturellen Einsparungen von 60 Mio. € geführt und damit unser ursprüngliches Ziel deutlich übertroffen hat. Der Start von Horizon macht 2026 zu einem Übergangsjahr, das von weiteren Schritten geprägt ist, die das Unternehmen auf eine strukturell solidere Basis stellen und ab 2027 zu einer verbesserten Rentabilität und Cash‑Generierung führen werden.“

Konzernergebnisse

Im vierten Quartal 2025 beliefen sich die Konzernumsätze auf 253,3 Mio. € (266,7 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) gegenüber 221,2 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg von 14 % entspricht und eine starke Entwicklung zum Jahresende über alle Geschäftssegmente hinweg widerspiegelt. Das bereinigte Konzern‑EBITDA erreichte 58,0 Mio. €, was einer Steigerung von 103 % gegenüber 28,5 Mio. € im vierten Quartal 2024 entspricht. Diese Steigerung wurde hauptsächlich durch den einmaligen Beitrag in Höhe von 65 Mio. € aus der Lizenzzahlung im JEB Segment getrieben, im Rahmen des Sandoz-Vertrags, der im Dezember 2025 abgeschlossen wurde.

Für die zwölf Monate zum 31. Dezember 2025 erzielte Evotec Ergebnisse, die vollumfänglich im Rahmen der zuvor kommunizierten Prognose lagen. Die Konzernumsätze beliefen sich auf 788,4 Mio. € (810,4 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) und lagen damit 1,1 % unter dem Vorjahreswert von 797,0 Mio. €. Die F&E‑Aufwendungen reduzierten sich auf Basis der verstärkten Kostendisziplin im Jahr 2025 auf 37,5 Mio. € (4,8 % der Konzernumsätze) gegenüber 50,9 Mio. € im Vorjahr. Das bereinigte Konzern‑EBITDA stieg deutlich auf 41,1 Mio. € (52,3 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) von 22,6 Mio. € im Gesamtjahr 2024. Wesentliche Treiber waren erfolgreich umgesetzte Kostensenkungsmaßnahmen im Jahresverlauf 2025 sowie die im vierten Quartal im Segment JEB verbuchte Lizenzzahlung aus der Sandoz‑Vereinbarung.

Evotecs Liquidität betrug Ende des Jahres 2025 476,4 Mio. €, was eine Netto-Cash-Position zum Jahresende widerspiegelt. Die Verbesserung ist auf eine disziplinierte finanzielle Umsetzung zurückzuführen, darunter die Monetarisierung technologiegetriebener Umsätze bei JEB, die Realisierung von Erlösen aus Beteiligungsverkäufen sowie weitere Fortschritte auf dem Weg zu einem weniger kapitalintensiven Geschäftsmodell, wobei die Investitionsausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 38 % gesenkt wurden.

Segmentergebnisse

Drug Discovery and Preclinical Development (D&PD)

Im vierten Quartal 2025 sanken die Umsätze im Segment D&PD um 17 % auf 137,1 Mio. € gegenüber 164,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 6,8 Mio., € gegenüber 19,4 Mio. € im vierten Quartal 2024.

Im Gesamtjahr 2025 erzielte D&PD Umsätze von 528,9 Mio. € (539,9 Mio. € bei konstanten Wechselkursen), was einem Rückgang um 13,5 % gegenüber 611,4 Mio. € im Jahr 2024 entspricht. Ursache hierfür waren insbesondere ein anhaltend schwacher Markt für frühe Wirkstoffforschung im gesamten Jahr 2025 sowie ein temporärer Umsatzrückgang aus der Kooperation mit Bristol Myers Squibb. Das bereinigte EBITDA des Segments lag bei ‑12,0 Mio. € (‑5,0 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) gegenüber 12,7 Mio. € im Vorjahr und reflektiert die geringere Umsatzbasis.

Just – Evotec Biologics (JEB)

JEB zeigte im vierten Quartal 2025 eine starke operative Performance. Die Segmentumsätze beliefen sich auf 116,2 Mio. € und lagen damit deutlich über dem Vorjahreswert von 56,8 Mio. €, hauptsächlich bedingt durch den zusätzlichen Ergebnisbeitrag aus der Lizenzzahlung im Rahmen der Sandoz-Vereinbarung.

Für die zwölf Monate zum 31. Dezember 2025 generierte JEB Umsätze in Höhe von 259,4 Mio. € (270,6 Mio. € bei konstanten Wechselkursen), was einem Anstieg von 39 % gegenüber 186,6 Mio. € im Jahr 2024 entspricht. Der Anstieg wurde durch eine gute Nachfrage sowohl von strategischen Partnern als auch von einer wachsenden Basis nicht‑Sandoz‑Kunden getragen. Das bereinigte EBITDA erreichte 53,2 Mio. € (57,3 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) nach 9,9 Mio. € im Jahr 2024.

Prognose für 2026

Konzernumsatzerlöse von ca. 700-780 Mio. € (730-810 Mio. € bei konstanten Wechselkursen)

Bereinigtes Konzern‑EBITDA von ca. 0-40 Mio. € (10-50 Mio. € bei konstanten Wechselkursen)

Das Jahr 2026 stellt aufgrund der Horizon-Maßnahmen ein Übergangsjahr dar, wobei operative Verbesserungen voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte zunehmend sichtbar werden.

Mittelfristiger Ausblick 2026–2030

Der aktualisierte mittelfristige Ausblick berücksichtigt die zeitliche Staffelung und die Auswirkungen von Horizon und behält gleichzeitig das geplante Unternehmenswachstums bei. Der Ausblick folgt einer stufenweisen Entwicklung zu nachhaltigem Wachstum:

Der Konzernumsatz soll bis 2030 auf >1 Mrd. € wachsen (8-12 % CAGR)

Die bereinigte EBITDA‑Marge soll 2028 20 % erreichen und 2030 darüber liegen

Dieser Rahmen wird durch eine strukturelle Kosteneffizienz, eine stärkere Ausrichtung auf margenstarke, technologie-gestützte Umsätze sowie eine erhöhte operative Hebelwirkung unterstützt.

Weitere detaillierte Informationen sowie die ausführlichen Finanztabellen finden sich am Ende dieser Pressemitteilung und im integrierten Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2025, der auf der Evotec‑Website unter folgendem Link verfügbar ist.



Webcast‑Details

Evotec veranstaltet heute um 14.00 Uhr MEZ / 13.00 Uhr GMT / 8.00 Uhr EDT einen Webcast und eine Telefonkonferenz.

Zur Teilnahme am Audio‑Webcast und zum Abruf der Präsentationsfolien registrieren Sie sich bitte über diesen Link. Eine On‑Demand‑Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung unter demselben Link sowie auf unserer Website verfügbar sein.

Telefonkonferenz‑Details

Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte über diesen Link. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den Einwahldaten wie Telefonnummer, Zugangscode und PIN für die Teilnahme an der Telefonkonferenz.

Sollten Sie sich per Telefon einwählen, können Sie die Präsentation parallel dazu im Internet unter diesem Link verfolgen.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com

Key figures of consolidated income statement & segment information

Three months ended 31 December 2025 Three months ended 31 December 2024 (in € thousands) D&PD JEB Evotec Group D&PD JEB Evotec Group Revenues 137.1 116.2 253.3 164.4 56.8 221.2 Intersegment revenues 0.2 0.0 - 0.1 0.5 - Costs of revenues -122.2 -52.7 -174.8 -126.5 -48.7 -175.1 Gross profit 15.0 63.5 78.5 38.0 8.6 46.1 Gross margin in % 10.9% 54.6% 31.0% 23.1% 15.1% 20.8% R&D expenses -9.8 0.0 -9.8 -9.8 -0.4 -9.7 SG&A expenses -24.2 -20.1 -44.4 -43.5 -6.4 -49.9 Other operating income 22.9 1.4 24.2 16.4 1.3 17.7 Other operating expense -4.1 -7.0 -11.1 -2.5 -2.2 -4.7 Reorganization costs -1.4 0.0 -1.4 7.1 0.3 0.0 Operating income (loss) -1.7 37.8 36.1 5.6 1.2 -0.5 Adjusted EBITDA 6.8 51.2 58.0 19.4 9.1 28.5