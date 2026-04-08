EQS-News: #FutureFresenius zahlt sich aus: S&P Global Ratings hebt Ausblick für Fresenius SE von stabil auf positiv an

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#FutureFresenius zahlt sich aus: S&P Global Ratings hebt Ausblick für Fresenius SE von stabil auf positiv an



08.04.2026 / 11:53 CET/CEST

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#FutureFresenius zahlt sich aus: S&P Global Ratings hebt Ausblick für Fresenius SE von stabil auf positiv an

S&P Global Ratings (S&P), eine weltweit anerkannte Ratingagentur, hat heute ihren Kreditausblick für Fresenius SE von stabil auf positiv angehoben und das Kreditrating mit BBB bestätigt. Als Teil der Bewertung würdigte S&P insbesondere die starke Entwicklung der operativen Performance von Fresenius – vor allem innerhalb der Wachstumsvektoren, die anhaltenden Verbesserungen der Kostenbasis sowie die weitere Verringerung des Verschuldungsgrades. S&P hob zudem das geschärfte und vereinfachte Portfolio hervor, einschließlich der daraus resultierenden Widerstandsfähigkeit im aktuellen operativen Umfeld.

„Der verbesserte Ausblick ist ein weiterer Beleg dafür, dass sich #FutureFresenius auszahlt. Er bestätigt unseren Fokus auf langfristig profitables Wachstum und die finanzielle Stärke, während wir das Unternehmen gleichzeitig auf künftiges Wachstum vorbereiten. Aufgrund der Stärke unserer operativen Geschäfte und der guten Cashflow-Entwicklung konnten wir unsere Verschuldung in den vergangenen Jahren deutlich senken und gehen davon aus, dass wir auch weiterhin klar innerhalb unseres selbst definierten Zielkorridors für den Verschuldungsgrad bleiben werden“, sagte Fresenius-Finanzvorständin Sara Hennicken.

Fresenius wird von den drei führenden Ratingagenturen S&P Global Ratings (BBB/positiv), Moody's (Baa3/stabil) und Fitch (BBB-/stabil) mit Investment Grade bewertet. Das Unternehmen verpflichtet sich zu seinem Investment-Grade-Rating und zur Einhaltung des selbst definierten Zielkorridors für den Verschuldungsgrad von 2,5 bis 3,0x Netto-Finanzverbindlichkeiten/ EBITDA1, der Bestandteil des Finanzrahmens zur Kapitalallokation ist.



1Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA jeweils zu aktuellen durchschnittlichen Wechselkursen; pro forma Akquisitionen / Desinvestitionen; vor Sondereinflüssen; inklusive Leasingverbindlichkeiten; inklusive Fresenius Medical Care Dividende; Netto-Finanzverbindlichkeiten adjustiert um den Bewertungseffekt der Umtauschanleihe

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Fresenius SE & Co. KGaA (Frankfurt/Xetra: FRE) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe, Deutschland. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Fresenius einen Jahresumsatz von 22,6 Milliarden Euro. Derzeit beschäftigt Fresenius über 178.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fresenius umfasst die operativen Unternehmensbereiche Fresenius Kabi und Fresenius Helios sowie eine Unternehmensbeteiligung an Fresenius Medical Care. Fresenius Helios ist mit rund 140 Krankenhäusern und zahlreichen ambulanten Einrichtungen der führende private Krankenhausbetreiber in Deutschland und Spanien, der jedes Jahr rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten versorgt. Das Produktportfolio von Fresenius Kabi erreicht jährlich 450 Millionen Patienten und umfasst eine Reihe hochkomplexer Biopharmazeutika, klinische Ernährung, Medizintechnik sowie intravenös verabreichte generische Arzneimittel und Fluids. Fresenius wurde im Jahr 1912 vom Frankfurter Apotheker Dr. Eduard Fresenius gegründet. Nach seinem Tod übernahm Else Kröner 1952 die Firmenleitung und legte die Basis für ein Unternehmen, das heute das Ziel verfolgt, die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Größter Anteilseigner ist die gemeinnützige Else Kröner-Fresenius-Stiftung, die sich der Förderung medizinischer Forschung und Unterstützung humanitärer Projekte verschrieben hat.

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Fresenius SE & Co. KGaA

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland / Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852

Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch



Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland /Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673

Vorstand: Michael Sen (Vorsitzender), Pierluigi Antonelli, Sara Hennicken, Robert Möller, Dr. Michael Moser

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