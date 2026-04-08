EQS-News: H55 liefert erste kommerzielle, zertifizierbare Antriebsbatteriemodule an BRMAero für das Programm „Bristell B23 Energic"

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H55 liefert erste kommerzielle, zertifizierbare Antriebsbatteriemodule an BRMAero für das Programm „Bristell B23 Energic"



08.04.2026 / 23:35 CET/CEST

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SION, Schweiz und KUNOVICE, Tschechische Republik, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- H55, ein in der Schweiz ansässiger Marktführer für zertifizierte Elektroantriebe und Energiespeichersysteme für die Luftfahrt, hat konforme, zertifizierbare Batteriemodule an BRMA geliefert, um die nächste Phase der Integration des vollelektrischen Flugzeugs Bristell B23 Energic voranzutreiben.

BRM Aero hat das Antriebsbatteriemodul H55 erhalten Â©BRM Aero

Diese Module werden die mechanische Integration vorantreiben und stellen einen wichtigen Schritt in Richtung der Validierung des elektrischen Antriebssystems auf Flugzeugniveau dar.

Dieser Meilenstein ist ein bedeutender Schritt in Richtung der Kommerzialisierung, wobei die ersten Auslieferungen für Ende 2027 geplant sind. Aufgrund der bisher eingegangenen Bestellungen sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa ist die Produktionskapazität für die ersten beiden Betriebsjahre bereits gesichert.

Diese Errungenschaft unterstreicht einmal mehr die Fähigkeit von H55, zertifizierungsreife, anpassungsfähige Energiespeichersysteme zu liefern, die sowohl die Integrations- als auch die Betriebsanforderungen verschiedener Flugzeugprogramme erfüllen.

„Die Auslieferung der konformen Module ist ein wichtiger Schritt in Richtung der Kommerzialisierung der Bristell B23 Energic", sagte Rob Solomon, CEO von H55.„Da sich bereits eine starke Marktnachfrage abzeichnet, gehen wir nun entschlossen von der Entwicklung zur groß angelegten Umsetzung über."

„Die Bristell B23 Energic stellt einen großen Schritt nach vorne dar, um die elektrische Luftfahrt für die Pilotenausbildung zur praktischen Realität zu machen", sagte Martin Bristela, CEO von BRM Aero. „Die Zusammenarbeit mit H55 ermöglicht es uns, eine Antriebslösung zu integrieren, die sowohl die Zertifizierungs- als auch die Betriebsanforderungen erfüllt, und bringt uns der Auslieferung eines kommerziell rentablen Elektroflugzeugs näher."

Das Bristell B23 Energic-Programm, das in Zusammenarbeit mit BRM Aero entwickelt wurde, zielt auf den schnell wachsenden Markt für die Ausbildung von Piloten auf Elektroflugzeugen ab. Das Flugzeug verbindet emissionsfreien Betrieb mit deutlich reduzierten Betriebs- und Wartungskosten und bietet gleichzeitig die für intensives Training erforderliche Leistung und Zuverlässigkeit.Sein elektrisches Antriebssystem ermöglicht leisere Flüge, einen geringeren Energieverbrauch und eine vereinfachte Wartung im Vergleich zu herkömmlichen Kolbenflugzeugen. Die B23 Energic wurde unter Berücksichtigung von Zertifizierung und Skalierbarkeit entwickelt und bietet Flugschulen einen praktischen Weg zur Dekarbonisierung ihrer Flotten, ohne die betriebliche Effizienz oder Sicherheit zu beeinträchtigen.

Informationen zu Bristell

Bristell by BRMAERO, 2009 von Milan und Martin Bristela gegründet, ist ein tschechischer Flugzeughersteller, der sich auf Leichtflugzeuge für den Sport- und allgemeinen Luftverkehr spezialisiert hat. Mit einer umfassenden Eigenfertigung am Standort Kunovice produziert das Unternehmen jährlich über 110 Flugzeuge und liefert diese über mehr als 30 autorisierte Händler weltweit aus. Das Portfolio von Bristell umfasst FAA- und EASA-zertifizierte sowie MOSAIC-Flugzeuge, die für moderne Garmin-Avionik, effiziente Leistung und einen starken Fokus auf Sicherheit bekannt sind, mit Merkmalen wie Ganzmetall-Flugwerkskonstruktionen und optionalen BRS-Ballistikfallschirmsystemen.

Informationen zu H55

H55 ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das sich auf zertifizierte elektrische Antriebe und zertifizierungsfähige Energiespeichersysteme für die Luftfahrt spezialisiert hat. Das Unternehmen ermöglicht die Skalierung der elektrischen Luftfahrt, indem es handelsübliche Lithiumzellen in flugtaugliche Energiespeichersysteme umwandelt, die von den Aufsichtsbehörden zugelassen, von Versicherern versichert und von OEMs wiederholt als zertifizierte Antriebsplattform in verschiedenen Flugzeugprogrammen eingesetzt werden können. Dies wird durch eine unabhängige Zellcharakterisierung, strenge Eingangskontrollen, redundante Sicherheitsarchitekturen und behördengerechte Tests erreicht, die auf Worst-Case-Ausfallszenarien ausgelegt sind.

H55 wurde als technologisches Vermächtnis des Solar Impulse-Programms gegründet und baut auf mehr als zwei Jahrzehnten praktischer Erfahrung in der Elektrofliegerei auf. Das Unternehmen hat mehrere Elektroflugzeuge entworfen, gebaut und geflogen und mehr als 2.000 Stunden vollelektrischen Flugbetrieb ohne Zwischenfälle im Zusammenhang mit den Batterien absolviert. Damit verfügt es über die erforderliche operative Erfahrung, um Zertifizierungsprogramme nicht nur einzuhalten, sondern auch durchzuführen.

H55 profitiert von einem starken und erfahrenen Führungsteam, das fundiertes Fachwissen im Bereich der Skalierung von Technologieunternehmen mit praktischer operativer Umsetzung verbindet. Zusammen ermöglichen diese Kompetenzen einen reibungslosen Übergang vom zertifizierten Design zur wiederholbaren Serienfertigung. Der plattformbasierte Ansatz von H55, bei dem sich die Zertifizierungsnachweise programmatisch summieren, verringert das Einführungsrisiko und ermöglicht gleichzeitig den kapitaleffizienten Einsatz von Elektro- und Hybrid-Elektroflugzeugen.

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