EQS-News: Moody’s senkt Kreditrating von Amprion auf „Baa2“ und setzt Ausblick auf „stabil'

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Moody’s senkt Kreditrating von Amprion auf „Baa2“ und setzt Ausblick auf „stabil'



08.04.2026 / 14:48 CET/CEST

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Dortmund, Mittwoch, 8. April 2026

Moody’s senkt Kreditrating von Amprion auf „Baa2“ und setzt Ausblick auf „stabil“

Die internationale Ratingagentur Moody’s Ratings („Moody’s“) hat im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung das langfristige Kreditrating der Amprion GmbH („Amprion“) von „Baa1“ auf „Baa2“ herabgestuft und den Ausblick von „negativ“ auf „stabil“ angehoben. Amprion verfügt damit weiter über ein solides Investment Grade-Rating.

Gleichzeitig wurden das kurzfristige Rating sowie das Commercial-Paper-Rating von Amprion von Moody’s mit „Prime-2“ bestätigt.

Die Ratingagentur begründet dies mit den nach wie vor erwartbar signifikanten Investitionsvolumina der kommenden Jahre und dem damit einhergehenden Druck auf ratingrelevante Cashflow-Kennzahlen.

Amprion plant aktuell regulatorisch verpflichtende Investitionen in den Aus- und Umbau des deutschen Übertragungsnetzes in Höhe von rund 42 Milliarden Euro bis 2030. Diese Investitionen sind regulatorisch über langfristig planbare, regulierte Erlösströme abgesichert. Sie stellen daher langfristig aus Ertrags- und Zahlungsperspektive ein sehr geringes Risiko dar.

Peter Rüth, Chief Financial Officer von Amprion: „Wir befinden uns – wie alle deutschen Übertragungsnetzbetreiber – in einem Capex-Supercycle, um die Energiewende in Deutschland umzusetzen. Hierbei managen wir aktiv die Balance zwischen der Umsetzung dieses ambitionierten Investitionsprogramms, der dazu notwendigen hohen Finanzierungsvolumina und der Beibehaltung eines für die Kapitalmärkte und Fremdkapitalinvestoren attraktiven und gleichzeitig notwendigen soliden Investment Grade-Ratings. Ein solides Investment Grade-Ratings bleibt dabei unverändert unser klares Ziel und das unserer Anteilseigner. Ich möchte betonen, dass für die von mir beschriebene Balance ein Moody’s Rating von „Baa2“ mit stabilem Ausblick das Mindestrating für Amprion darstellt.“

Die Pressemitteilung von Moody‘s zum aktuellen Rating steht auf der Homepage von Moody’s Ratings zur Verfügung.

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Amprion ist ein führender Übertragungsnetzbetreiber in Europa. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz reicht von der Nordsee bis zu den Alpen und erstreckt sich über sieben Bundesländer. Es ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und transportiert Strom für 29 Millionen Menschen. Durch seine Lage in der Mitte Europas ist es Drehscheibe des europäischen Stromhandels. Zum 31.12.2025 beschäftigte Amprion 3.400 Mitarbeitende. Sie tragen dazu bei, unsere Kernaufgaben zu erfüllen: Wir machen unser Netz fit für eine klimaneutrale Zukunft und sichern an entscheidender Stelle die Stabilität des deutschen und europäischen Stromnetzes.

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