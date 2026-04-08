EQS-News: MPC Capital: Einladung zum FY 2025 Earnings Webcast am 9. April 2026

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MPC Capital: Einladung zum FY 2025 Earnings Webcast am 9. April 2026



08.04.2026 / 14:54 CET/CEST

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Einladung zum FY 2025 Earnings Webcast am 9. April 2026

Hamburg, 8. April 2026 – Die MPC Capital AG (ISIN DE000A1TNWJ4), ein Investment Manager und Service Provider im Bereich Maritime und Energy Infrastructure, veröffentlicht ihren Geschäftsbericht 2025 am morgigen Donnerstag, den 9. April 2026 um 7:00 Uhr CEST.

Ein Webcast findet am Donnerstag, den 9. April 2026 um 15:00 Uhr CEST statt.

CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Konzernergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 geben.

Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.

Nach der Präsentation wird es eine Q&A-Session geben. Eine Aufzeichnung des Webcast sowie die Präsentation werden im Anschluss auf der Website des Unternehmens veröffentlicht: https://www.mpc-capital.com/shareholders/publications

Informationen zum FY 2025 Earnings Webcast:

Datum: 9. April 2026

Uhrzeit: 15:00 Uhr CEST

Dauer: ca. 60 Minuten inkl. Q&A

Melden Sie sich hier für den Webcast an:

https://www.appairtime.com/event/1a712633-7ef4-4447-ae20-29affef4469e

Kontakt

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Email s.zenker@mpc-capital.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Palmaille 67 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 380 22-0 Fax: +49 (0)40 380 22-4878 E-Mail: ir@mpc-capital.com Internet: www.mpc-capital.com ISIN: DE000A1TNWJ4 WKN: A1TNWJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2305192

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