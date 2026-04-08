EQS-News: MPC Capital: Einladung zum FY 2025 Earnings Webcast am 9. April 2026

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EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Konferenz
MPC Capital: Einladung zum FY 2025 Earnings Webcast am 9. April 2026

08.04.2026 / 14:54 CET/CEST
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Einladung zum FY 2025 Earnings Webcast am 9. April 2026

Hamburg, 8. April 2026 – Die MPC Capital AG (ISIN DE000A1TNWJ4), ein Investment Manager und Service Provider im Bereich Maritime und Energy Infrastructure, veröffentlicht ihren Geschäftsbericht 2025 am morgigen Donnerstag, den 9. April 2026 um 7:00 Uhr CEST.

Ein Webcast findet am Donnerstag, den 9. April 2026 um 15:00 Uhr CEST statt.

CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Konzernergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 geben.

Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.

Nach der Präsentation wird es eine Q&A-Session geben. Eine Aufzeichnung des Webcast sowie die Präsentation werden im Anschluss auf der Website des Unternehmens veröffentlicht: https://www.mpc-capital.com/shareholders/publications

Informationen zum FY 2025 Earnings Webcast:

Datum: 9. April 2026
Uhrzeit: 15:00 Uhr CEST
Dauer: ca. 60 Minuten inkl. Q&A

Melden Sie sich hier für den Webcast an:

https://www.appairtime.com/event/1a712633-7ef4-4447-ae20-29affef4469e

Kontakt

MPC Capital AG
Stefan Zenker
Head of Investor Relations & Corporate Communications
Email s.zenker@mpc-capital.com

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Unternehmen:MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Palmaille 67
22767 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)40 380 22-0
Fax:+49 (0)40 380 22-4878
E-Mail:ir@mpc-capital.com
Internet:www.mpc-capital.com
ISIN:DE000A1TNWJ4
WKN:A1TNWJ
Indizes:Scale 30
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