EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: SUSS MicroTec SE

SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



08.04.2026 / 18:02 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: SUSS MicroTec SE Straße, Hausnr.: Schleissheimer Strasse 90 PLZ: 85748 Ort: Garching

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3KRUTSYDK7N87

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Ameriprise Financial, Inc.

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 31.03.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 4,08 % 0,00 % 4,08 % 19.115.538 letzte Mitteilung 4,17 % 0,00 % 4,17 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A1K0235 0 779.783 0,00 % 4,08 % Summe 779.783 4,08 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Ameriprise Financial, Inc. % % % TAM UK International Holdings Limited % % % Threadneedle Management Luxembourg S.A. % % % - % % % Ameriprise Financial, Inc. % % % Columbia Threadneedle Investments UK International Limited % % % Columbia Threadneedle (Europe) Limited % % % Columbia Threadneedle AM (Holdings) Plc % % % Columbia Threadneedle Group (Holdings) Limited % % % Columbia Threadneedle Group (Management) Limited % % % Columbia Threadneedle Holdings Limited % % % Columbia Threadneedle Management Limited % % % - % % % Ameriprise Financial, Inc. % % % TAM UK International Holdings Limited % % % Threadneedle Holdings Limited % % % TAM UK Holdings Limited % % % Threadneedle Asset Management Holdings Limited % % % TC Financing Limited % % % Threadneedle Asset Management Limited 3,88 % % % - % % % Ameriprise Financial, Inc. % % % TAM UK International Holdings Limited % % % Threadneedle Holdings Limited % % % TAM UK Holdings Limited % % % Threadneedle Asset Management Holdings Limited % % % TC Financing Limited % % % Threadneedle Pensions Limited % % % - % % % Ameriprise Financial, Inc. % % % TAM UK International Holdings Limited % % % Threadneedle Holdings Limited % % % TAM UK Holdings Limited % % % Threadneedle Asset Management Holdings Limited % % % TC Financing Limited % % % Threadneedle Investment Services Limited % % % - % % % Ameriprise Financial, Inc. % % % Columbia Threadneedle Investments UK International Limited % % % Columbia Threadneedle (Europe) Limited % % % Columbia Threadneedle AM (Holdings) Plc % % % Columbia Threadneedle Investment Business Limited % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

08.04.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SUSS MicroTec SE Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching Deutschland Internet: www.suss.com

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