Fahrgastzahlen in Bus & Bahn 2025 nahezu stabil

Berlin, 08. ⁠Apr (Reuters) - Die Zahl der Fahrgäste in Bussen und Bahnen ist 2025 in Deutschland fast unverändert geblieben. Insgesamt nutzten rund 11,5 Milliarden Menschen den Linienverkehr, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen ‌am Mittwoch mitteilte. Damit hat sich der kräftige Zuwachs aus dem Vorjahr nicht fortgesetzt. 2024 war die Zahl der ⁠Fahrgäste noch ⁠auf 11,4 Milliarden gestiegen, nach 10,9 Milliarden im Jahr davor.

Der Löwenanteil entfiel mit rund 11,3 Milliarden Passagieren auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der 99 Prozent des Linienverkehrs ausmacht. Hier blieb das Aufkommen den Angaben zufolge konstant. Das am häufigsten genutzte ‌Verkehrsmittel war der Bus mit 5,3 Milliarden ‌Fahrgästen, gefolgt von Straßenbahnen mit rund 3,9 Milliarden. Einen leichten Zuwachs von etwa einem Prozent auf 2,8 Milliarden Fahrgäste gab es ⁠nur im Eisenbahnnahverkehr. Die Statistiker führen dies auch auf die ‌Streiks im ersten Quartal 2024 zurück, ⁠die die Vergleichsbasis verringert hatten.

Im Linienfernverkehr stieg die Zahl der Fahrgäste hingegen um drei Prozent auf 157 Millionen. Im Fernverkehr der Bahn reisten 146 Millionen Menschen, was ‌ebenfalls einem Plus von ⁠drei Prozent entspricht. Auch hier dürfte ⁠der Streik-Effekt aus dem Vorjahr eine Rolle gespielt haben. Zudem wurde der Berichtskreis im Eisenbahnfernverkehr erweitert; ohne die neu hinzugekommenen Unternehmen hätte der Zuwachs zwei Prozent betragen. Der Linienfernverkehr mit Bussen zählte elf Millionen Fahrgäste und verzeichnete mit sechs Prozent den stärksten Zuwachs, nachdem die Erholung von der Corona-Pandemie hier im Vorjahr stagniert hatte.

(Bericht von Klaus Lauer; ⁠redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)