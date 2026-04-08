Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.04.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 08. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Applied DigitalBericht 3. Quartal 2026
CarbiosBericht Geschäftsjahr 2025
CONSTELLATION BRANDSBericht Geschäftsjahr 2026
Delta Air LinesBericht 1. Quartal 2026
EvotecBericht Geschäftsjahr 2025
FrequentisBericht Geschäftsjahr 2025
IGAS ENERGYBericht Geschäftsjahr 2025
OberbankBericht Geschäftsjahr 2025
POWR LithiumBericht 2. Quartal 2026
Resources ConnectionBericht 3. Quartal 2026
RPM InternationalBericht 3. Quartal 2026
Savannah ResourcesBericht Geschäftsjahr 2025
StreamexBericht Geschäftsjahr 2025
Trinity BiotechBericht Geschäftsjahr 2025
VT5 Acquisition CompanyBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Evotec
Applied Digital
Carbios
Frequentis
Delta Air Lines
CONSTELLATION BRANDS
Oberbank
VT5 Acquisition Company
RPM International
POWR Lithium
Savannah Resources
Resources Connection
Trinity Biotech
IGAS ENERGY
Streamex

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