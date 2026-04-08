Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieg
onvista · Uhr
In letzter Minute haben sich die USA und der Iran auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand geeinigt. Wie die Märkte darauf reagieren, haben wir hier in fünf Grafiken für dich visualisiert.
Quelle: Adobe.com/muji
Der Iran und die USA haben sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf einen Waffenstillstand geeinigt. Trump, der zuvor noch drastische Drohungen ausgesprochen hatte, sprach von einem „großen Tag für den Weltfrieden“, prophezeite gar ein „goldenes Zeitalter für den Nahen Osten“.
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