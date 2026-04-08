Fünf Grafiken zum Waffenstillstand im Iran-Krieg

Der Iran und die USA haben sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf einen Waffenstillstand geeinigt. Trump, der zuvor noch drastische Drohungen ausgesprochen hatte, sprach von einem „großen Tag für den Weltfrieden“, prophezeite gar ein „goldenes Zeitalter für den Nahen Osten“.

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